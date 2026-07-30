Polska Zgłoszenie o wybuchu. Strażacy zabezpieczają krater w miejscowości Tarnawa-Kolonia Oprac. Justyna Sochacka |

Rzecznik wojewody lubelskiego o kraterze w miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Krater, jak podał kpt. Stachyra, ma średnicę około 10 metrów. Miejsce zdarzenia zabezpieczają strażacy i policjanci.

Wcześniej w czwartek strażacy otrzymali zgłoszenie, że w okolicy Turobina i Tarnawy doszło do wybuchu.

"Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie z WCPR, że w powiecie biłgorajskim pomiędzy miejscowościami Tarnawa Kolonia a Biskupice słychać było potężny huk" - napisała na X lubelska policja. Po godzinie 5.00 policjanci znaleźli "lej" pomiędzy miejscowością Tarnawa-Kolonia a miejscowością Tokary. Jak piszą, były też "porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu".

Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Mapy Google

Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie z WCPR że w powiecie biłgorajskim pomiędzy miejscowościami Tarnawa Kolonia a Biskupice słychać było potężny huk.

Na miejsce dyżurny wyslal policyjne patrole. Po godz.5.00 policjanci pomiędzy m. Tarnawa Kolonia a m. Tokary na polu w… pic.twitter.com/pnyAQS14Zb — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) July 30, 2026 Rozwiń

Wojsko o "niezidentyfikowanym obiekcie" w polskiej przestrzeni powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie, że "w godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej". Dodało, że "w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony powietrznej, w tym par dyżurnych myśliwców oraz samolotu wczesnego ostrzegania".

Tarnawa-Kolonia - okolice miejsca zdarzenia Źródło zdjęcia: TVN24

DORSZ przekazało, że "o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim" i dodało, że "w celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16".

"O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim - czytamy w komunikacie.

❗️ Uwaga. W godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony… pic.twitter.com/gP28zkKTkx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026 Rozwiń

Szef ukraińskiego MSZ stwierdził we wpisie na X, że w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk manewrujący Kh-101.

Overnight, a Russian Kh-101 cruise missile crossed into Poland as part of Russia’s massive strike against Ukraine, violating NATO airspace.



This is yet another clear demonstration that strengthening Ukraine’s air defense now is urgent and serves as a guarantee for the protection… pic.twitter.com/gMRa0b5e9m — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 30, 2026 Rozwiń

W Lublinie i części województwa lubelskiego zawyły syreny

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiony został system wczesnego ostrzegania. W Lublinie syreny zawyły w czwartek około godz. 3.50. Po kilku minutach alarm został odwołany.