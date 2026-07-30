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Polska

Zgłoszenie o wybuchu. Strażacy zabezpieczają krater w miejscowości Tarnawa-Kolonia

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Tarnawa-Kolonia
Rzecznik wojewody lubelskiego o kraterze w miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Strażacy zabezpieczają krater, który znaleziono w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim - poinformował rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Stachyra. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu.

Krater, jak podał kpt. Stachyra, ma średnicę około 10 metrów. Miejsce zdarzenia zabezpieczają strażacy i policjanci.

Wcześniej w czwartek strażacy otrzymali zgłoszenie, że w okolicy Turobina i Tarnawy doszło do wybuchu.

"Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie z WCPR, że w powiecie biłgorajskim pomiędzy miejscowościami Tarnawa Kolonia a Biskupice słychać było potężny huk" - napisała na X lubelska policja. Po godzinie 5.00 policjanci znaleźli "lej" pomiędzy miejscowością Tarnawa-Kolonia a miejscowością Tokary. Jak piszą, były też "porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu".

Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Mapy Google

Wojsko o "niezidentyfikowanym obiekcie" w polskiej przestrzeni powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie, że "w godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej". Dodało, że "w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony powietrznej, w tym par dyżurnych myśliwców oraz samolotu wczesnego ostrzegania".

Tarnawa-Kolonia - okolice miejsca zdarzenia
Tarnawa-Kolonia - okolice miejsca zdarzenia
Źródło zdjęcia: TVN24

DORSZ przekazało, że "o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim" i dodało, że "w celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16".

"O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim - czytamy w komunikacie.

Szef ukraińskiego MSZ stwierdził we wpisie na X, że w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk manewrujący Kh-101.

W Lublinie i części województwa lubelskiego zawyły syreny

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiony został system wczesnego ostrzegania. W Lublinie syreny zawyły w czwartek około godz. 3.50. Po kilku minutach alarm został odwołany.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Lubelskie
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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