Wieś pokazała moc i to głównie dzięki jej głosom Karol Nawrocki znalazł się w drugiej turze. Miasta z kolei zagłosowały na Rafała Trzaskowskiego. - W największych aglomeracjach można zmobilizować mniejszą grupę wyborców. Na wsi pula jest zdecydowanie większa - podkreśla w rozmowie z TVN24+ profesor Mikołaj Cześnik, politolog z Uniwersytetu SWPS.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich wystartowało 13 kandydatów. Z badania exit poll przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos na zlecenie TVN24, Polsat News i TVP wynika, że w drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski, który uzyskał 30,8 procent głosów, oraz Karol Nawrocki z 29,1 procent głosów.

Wieś głosowała inaczej niż miasta

Z wyników exit poll wynika, że kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów na wsi, był Karol Nawrocki - miał 37,2 procent. Na drugim miejscu był Rafał Trzaskowski - 21,4 procent. Na najniższym stopniu podium znalazł się Sławomir Mentzem z niewielką stratą do Trzaskowskiego - otrzymał 18,5 procent głosów.

Jeśli chodzi o miasta, to zarówno w małych, jak i dużych na pierwszym miejscu był Trzaskowski. W miejscowościach: - do 50 tysięcy ludzi zebrał 33,6 procent głosów, - od 51 do 200 tysięcy - 37,4 procent, - od 201 do 500 tysięcy - 42,2 procent, - powyżej 500 tysięcy - 40,1 procent.

Na drugim miejscu w miastach był Nawrocki. W miejscowościach: - do 50 tysięcy ludzi otrzymał 29 procent głosów, - od 51 do 200 tysięcy - 23,4 procent, - od 201 do 500 tysięcy - 18,3 procent, - powyżej 500 tysięcy - 17,2 procent.

Zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki będą chcieli przekonać do głosowania na siebie w drugiej turze wyborców trzeciego najpopularniejszego kandydata - Mentzena.

Nie tylko na wsi, ale również w miastach był on na trzecim miejscu. W miejscowościach: - do 50 tysięcy ludzi dostał 14,4 procent głosów, - od 51 do 200 tysięcy - 14 procent, - od 201 do 500 tysięcy - 12 procent, - powyżej 500 tysięcy - 11,4 procent.

"Walka o największe miasta jest już właściwie rozstrzygnięta"

- To jest bardzo ciekawe. Tutaj walka o największe miasta jest już właściwie rozstrzygnięta, bo zupełnie odwrotną tendencję ma Nawrocki. Na wsi wygrywa bez problemu, a na wsi mieszka 40 procent elektoratu i ta wieś nie odbiega bardzo od tego, co widzimy na poziomie całej Polski - stwierdził prof. Mikołaj Cześnik, politolog z Uniwersytetu SWPS.

Dodał jednak: - Tu nie ma jakiejś dramatycznej, ziejącej dziury, nie ma rozdźwięku. Więc to, co jest ciekawe, to to, że Nawrocki wygrywa i na wsi, a w miastach do 50 tysięcy już nie.

Pod względem frekwencji najbardziej zmobilizowani byli mieszkańcy dużych miast - powyżej 500 tysięcy - 76,1 procent. Najmniej licznie głosowali mieszkańcy wsi - do urn poszło 64 procent.

Zdaniem prof. Cześnika "Trzaskowski musi walczyć o wieś, bo tam są jeszcze rezerwy, natomiast Nawrocki, gdyby próbował walczyć o miasta, to tam już jest mało tych rezerw".

Według eksperta "w dużych miastach możliwości mobilizacyjne nie są już duże". - Każdy, kto chce przed drugą turą mobilizować wyborców, musi się raczej skupić tam, gdzie są jeszcze rezerwy, czyli w miejscowościach do 200 tysięcy - podkreślił.

W miastach powyżej 201 tysięcy mieszkańców do urn poszło 73,5 procent wyborców, powyżej 51 tysięcy mieszkańców - 67,6 procent, w miastach do 50 tysięcy mieszkańców - 64,6 proc.

- W największych miastach można zmobilizować mniejszą grupę wyborców, która nie poszła dzisiaj głosować. Więc z tego powodu kandydatom będzie trudniej. Na wsi pula jest zdecydowanie większa - wyjaśnił ekspert.

Walka o głosy ze wsi

Dodał, że "wieś będzie trudniejsza do zdobycia" dla Trzaskowskiego. - Problem polega na tym, że wieś i miasta znacznie się różnią. Innymi słowami trzeba zwracać się do różnych grup wyborców. To są zupełnie inne style życia, poglądy, a co ważniejsze wyborcy na wsi mają zupełnie inne potrzeby niż mieszkańcy miast, więc nie można tych grup przekonywać tymi samymi słowami - wytłumaczył prof. Cześnik.

Przypomniał, że z reguły wieś historycznie popierała PiS i prezydenta Andrzeja Dudę, więc z tego względu może być łatwiej Nawrockiemu.

- Mentzen to są trzy miliony wyborców, Braun to jest milion. No i teraz jest pytanie, czy ci, którzy głosowali na Brauna, pójdą za Nawrockim, czy nie, bo to nie jest takie oczywiste - zastanawiał się ekspert.

Zaznaczył, że wynik Brauna "jest największa niespodzianką". Dodał, że o te około cztery miliony głosów będą w drugiej turze walczyć kandydaci. Jego zdaniem wzrost poparcia dla Mentzena i Brauna "nie jest na rękę PiS-owi, który chciałby pozostać hegemonem na prawicy".

- Czwórka z koalicji (plus Zandberg) zdobyła około 8,5 miliona głosów. Do tego dodajmy około 600 tysięcy wyborców Joanny Senyszyn, to około 9 milionów. Nawrocki, Mentzen i Braun mieli natomiast 9,5 miliona. To nie są duże różnice - podkreślił.

Walka o wyborców w drugiej turze może być zażarta, bo jak przypomniał prof. Cześnik, w 2020 roku o zwycięstwie Andrzeja Dudy zadecydowało zaledwie około 400 tysięcy głosów.

Rafał Trzaskowski najwięcej głosów dostał z miast do 50 tys. mieszkańców - 27,8 proc. Co ciekawe, na drugim miejscu byłą wieś - 27,5 proc. Dalej były miasta 51-200 tys. - 17,8 proc., miasta pow. 500 tys. - 16,7 proc. i miasta 201-500 - 10,2 proc.

Z kolei Karol Nawrocki otrzymał 50,7 procent ze wsi, a z miejscowości do 50 tys. mieszkańców pochodziło 25,3 proc. Z miast 51-200 tys. dostał 11,7 proc., w największych miastach pow. 500 tys. - 7,6 proc., a w miastach 201-500 tys. - 4,7 proc.

W porównaniu z wyborami prezydenckimi w 2020 roku 70,5 procent osób zdecydowało się ponownie zagłosować na Trzaskowskiego. Z kolei spośród wyborców Andrzeja Dudy aż 63,5 procent opowiedziało się za Nawrockim.

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki

Oto pełne wyniki badania exit poll przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos na zlecenie TVN24, Polsat News i TVP: Rafał Trzaskowski - 30,8 procent, Karol Nawrocki - 29,1 procent, Sławomir Mentzen - 15,4 procent, Grzegorz Braun - 6,2 procent, Adrian Zandberg - 5,2 procent, Szymon Hołownia - 4,8 procent, Magdalena Biejat - 4,1 procent, Joanna Senyszyn - 1,3 procent, Krzysztof Stanowski - 1,3 procent, Marek Jakubiak - 0,8 procent, Artur Bartoszewicz - 0,5 procent, Maciej Maciak - 0,4 procent, Marek Woch - 0,1 procent.

Zwycięstwo Trzaskowskiego nad Nawrockim nie jest jeszcze pewne i więcej powiedzą wyniki badania late poll, szczególnie jeśli chodzi o dwójkę kandydatów z największą liczbą głosów. Różnica między nimi jest mniejsza niż 4 punkty procentowe, a błąd oszacowania wyniku kandydata to +/- 2 punkty procentowe.

Według badania exit poll, frekwencja w skali kraju wyniosła 66,8 procent.