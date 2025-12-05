"Tak się uśmiecham, ale sam czuję oddech na plecach". Tusk rozbawił salę

Tusk o "uruchomieniu kalendarza wyborczego" w Koalicji Obywatelskiej. Jego słowa rozbawiły polityków Źródło: Zdjęcia organizatora

W piątkowym wieczór w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, by rozpisać wybory nowych władz partii. Ma być to dopełnienie zmian w ugrupowaniu, czyli przemianowania z Platformy Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską i zaproszeniu do swojego grona członków zlikwidowanych partii: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

Tusk rozbawił polityków KO

- Jesteśmy partią demokratyczną. Wszystkie nurty, które składają się na ten wielki ruch Koalicji Obywatelskiej, to są ludzie naprawdę przywiązani do wartości demokratycznych. Będziemy wybierali w najbliższych miesiącach wszystkie władze od kół po przewodniczącego - mówił Tusk.

Dodał, że w czasie wyborów "nikt nie powinien czuć się bezpieczny i każdy musi walczyć o głosy". - Tak się uśmiecham, ale sam czuję oddech na plecach wielu pań i panów z Koalicji Obywatelskiej. Więc weźcie się tym bardziej do roboty, bo szczególnie młodzi czekają na te miejsca - kontynuował premier.

Zwrócił się potem do sekretarza generalnego partii i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. - Na przykład tam, Marcin, nie? No właśnie - powiedział. Rozbawiło to szefa MSWiA oraz innych polityków KO.

Później poprosił Kierwińskiego o przedstawienie kalendarza wyborczego, po którym dojdzie do wyboru "nowych ludzi na kierowniczych stanowiskach". - Nowych, a być może z bardzo długim stażem, ale nowych ludzi, którzy poprowadzą Koalicję Obywatelską po raz kolejny do zwycięstwa - dodał.

Kalendarz wyborczy w Koalicji Obywatelskiej

Kierwiński po zakończeniu Rady Krajowej KO poinformował, kiedy dojdzie do wyborów partyjnych władz. - 17 stycznia 2026 roku rusza kalendarz wyborczy w Koalicji Obywatelskiej. Od 17 stycznia do 20 lutego będą wybory w strukturach kół KO, zaś 8 marca odbędą się wybory bezpośrednie szefów powiatów, szefów regionów oraz przewodniczącego partii. Gdyby była potrzebna druga tura, odbędzie się dwa tygodnie później - przekazał.

Zaznaczył, że ten kalendarz jest dostosowany do ferii zimowych. - To jest bardzo szybki proces, a my jesteśmy partią, która na wszystkich poziomach przewodniczących wybiera w sposób bezpośredni - przypomniał.

Kandydatów na przewodniczących partii można będzie zgłaszać do połowy stycznia. - Każdy członek KO może się zgłosić - powiedział Kierwiński.

