Hołownia: będę walczył o każdego z naszych ministrów

Szymon Hołownia podczas sobotniej konferencji mówił o Polsce 2050, komentował projekt Trzecia Droga i zapowiadał działania w kontekście nadchodzącej rekonstrukcji rządu.

- Projekt Trzeciej Drogi był bardzo ważnym dla Polski projektem. I bardzo dobrze, że nam się przytrafił. Bardzo jesteśmy wdzięczni naszym kolegom i koleżankom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeśmy ten kawałek drogi razem przeszli - skomentował Hołownia. - Teraz czas na to, żeby iść obok siebie, ale nadal w zgodzie i nadal współpracując tam, gdzie to będzie możliwe - dodał.

Lider Polski 2050 ocenił też moment, w którym doszło do końca projektu. - Choćby te sondaże, które się ostatnio pokazały, pokazują jasno, to był dobry czas na to, żeby się rozstać. Bo jeżeli my osobno mamy dwa razy tyle, ile mieliśmy będąc Trzecią Drogą, to znaczy, że jest to projekt poszerzający - wskazał.

Polska 2050 a rekonstrukcja rządu

- Rada Krajowa upoważniła mnie, dała mi mandat do prowadzenia negocjacji w zakresie tego nowego otwarcia koalicji - poinformował Szymon Hołownia.

- Ja będę walczył o każdego z naszych ministrów w rządzie, o każdego z naszych wiceministrów w rządzie, bo robią świetną robotę - zapowiedział lider Polski 2050. Wskazał przy tym na Joannę Muchę, która odeszła ostatnio z rządu. - Nawet niektórzy z was przy tej okazji dopiero dowiedzieli się, jakimi ważnymi projektami się zajmowała, w jak sensowny sposób je prowadziła, ile dobrego można było zrobić dzięki tej całej pracy, jaką wykonała - ocenił.

- Jeżeli ktoś od nas idzie do rządu, to idzie po to, żeby robić robotę - wskazał Hołownia. - Polska 2050 obecna jest dzisiaj w tej koalicji, jest jej bardzo ważną częścią i będziemy oczekiwali, że tak właśnie będzie traktowana - dodał lider partii.

