Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zaprezentował program dla polskich szkół "Edukacja dla przyszłości". - Czego dzisiaj potrzebują nasze dzieciaki? Czy tego, by na pamięć zakuwać dzieła wielkich Polaków, kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, czy tego, żeby po podstawówce znać angielski na takim poziomie, żeby się z każdym w świecie dogadać, przeczytać każdy artykuł, zrozumieć informacje, które do nich płyną? - pytał.

Prezentując wspólnie z zespołem w sobotę w Warszawie program "Edukacja dla przyszłości" Szymon Hołownia mówił, że jest w nim mowa o kooperacji, krytycznym myśleniu i umiejętności komunikacji ze światem. - To są fundamentalne rzeczy, bez których nasze dzieciaki nie poradzą sobie w tym coraz szybciej zmieniającym się świecie - dodał.

Hołownia: nasze życie z ocen, testów, zakuwania się nie składa

Program "Edukacja dla przyszłości", mówił Hołownia, opisuje szkołę, w której obowiązuje paradygmat współpracy a nie rywalizacji. - To jest szkoła, która wychodzi z tej chorej sytuacji, w której testy i oceny cyfrowe są absolutnie wszystkim. Przecież my dobrze wiemy, że nasze życie z ocen, testów, zakuwania się nie składa - powiedział Hołownia.

Hołownia o statusie nauczyciela

Ponadto w programie Polski2050 pokazywany jest sposób podwyższenia statusu zawodu nauczyciela, który - jak mówił Hołownia - "jest dzisiaj traktowany często jak swego rodzaju służący państwa, guwernantka zatrudniana przez państwo i źle opłacana, która gdzieś tam ma zrobić swoje rzeczy, ale za bardzo nie będziemy się tym przejmować, bo to jest jego czy jej psi obowiązek". - Tak nie można traktować ludzi, którzy odpowiadają za całe życie, za całą przyszłość naszych dzieci - stwierdził lider Polski 2050.

- (Nauczyciel - red.) nie może mieć nad sobą kuratora, który będzie jak pani (Barbara - red.) Nowak w Krakowie pilnował, czy wszystko ideologiczne zgadza się i gra, czy dzieci żegnają się we właściwą stronę i czy mają odpowiednie poglądy i odpowiednio często wzywają pana ministra Czarnka na pomoc - mówił. Zaapelował jednocześnie o to, aby odpolitycznić polską szkołę. Ocenił, że obecny rząd projektuje szkołę nie na 2050, a na 1950 rok.

Hołownia ocenił również, że dziś w Polsce bardzo mocno pogłębiają się nierówności w dostępie do edukacji. - Ci, którzy mieszkają w większych ośrodkach, ci, którzy są bardziej zamożni, są w stanie zapewnić swoim dzieciom edukację na lepszym poziomie i lepiej przygotowującą do wybranych studiów, do przyszłej drogi, niż ci, którzy takiej szansy na starcie nie dostali - stwierdził lider Polski 2050.