TO WARTO WIEDZIEĆ Nowe fakty w sprawie zabójstwa Rosjanina, Chwalińska z dziką kartą w Wimbledonie, sprawa samozwańczych patroli w Warszawie Oprac. Adam Styczek |

Obława policji po strzelaninie w Białej Podlaskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

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1. Nowe informacje w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej

Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział dziennikarzom, że zamordowany w Białej Podlaskiej Rosjanin Siemion Skriepiecki nie chciał ochrony, którą oferowało mu państwo.

Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w reakcji na zastrzelenie artysty napisał, że "sytuacja jest bardzo poważna". Zabójstwem oprócz policji i prokuratury zajmuje się ABW.

Policja bada sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

2. Chwalińska z dziką kartą do turnieju w Wimbledonie

Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu - poinformowali organizatorzy.

Oznacza to, że w zasadniczej części zmagań na trawiastych kortach w Londynie od 29 czerwca będzie rywalizować co najmniej sześcioro polskich tenisistów.

3. Policja zajmuje się sprawą samozwańczych patroli w Warszawie

W sieci pojawił się film, na którym widać mężczyzn w ubraniach przypominających mundury i zaczepiających podróżnych w hali Dworca Centralnego.

Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowała, że Komenda Stołeczna Policji prowadzi już od kilku dni czynności w tej sprawie.

4. Atak na prezydenta Poznania podczas sesji Rady Miasta

Grupa osób wtargnęła na sesję Rady Miasta Poznania, na której wotum zaufania i absolutorium miał otrzymać Jacek Jaśkowiak. Jeden z nich rzucił tortem w prezydenta Poznania. - Pycha kroczy przed upadkiem - krzyczał, gdy wyprowadzała go policja. Kilka godzin później prezydent głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy Centrum otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

Jaśkowiak w programie "Tak jest" w TVN24 opowiedział o zdarzeniu i stwierdził, że mężczyzna, który go zaatakował to "nie był jakiś anarchista", ale "bardzo niebezpieczny człowiek", który trenuje sztuki walki.

5. KRS reaguje na decyzję w sprawie Piebiaka

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził "natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych" warszawskiego sędziego Łukasza Piebiaka, który jest kojarzony z aferą hejterską.

Rzecznik KRS sędzia Jarosław Łuczaj opublikował komunikat w tej sprawie. "Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa 16 czerwca 2026 r. podjęło decyzję o wstrzymaniu sędziemu Piebiakowi dostępu do wszystkich dokumentów zawierających prawnie chronione dane osobowe do czasu zajęcia stanowiska przez Radę" - napisał.

6. Historyczny wyczyn Lionela Messiego

Norwegia pokonała Irak 4:1 w meczu grupy I piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Foxborough koło Bostonu. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Francja pokonała Senegal 3:1.

W ostatnim meczu rozegranym w nocy z wtorku na środę Argentyna pokonała Algierię 3:0. Trzy gole w tym spotkaniu strzelił Lionel Messi i razem z Miroslavem Klose (Niemcy) zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Tego samego wieczoru Messi pobił inny rekord - został pierwszym w historii zawodnikiem, który wystąpił na mundialu po raz szósty.

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