Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Nowe fakty w sprawie zabójstwa Rosjanina, Chwalińska z dziką kartą w Wimbledonie, sprawa samozwańczych patroli w Warszawie

|
Policja bada sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej
Obława policji po strzelaninie w Białej Podlaskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA
Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że zamordowany w Białej Podlaskiej Rosjanin nie chciał ochrony, którą oferowało mu państwo. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu. Stołeczna policja zajmuje się sprawą mężczyzn w ubraniach przypominających mundury i zaczepiających podróżnych w hali Dworca Centralnego. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 17 czerwca.

1. Nowe informacje w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej

Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział dziennikarzom, że zamordowany w Białej Podlaskiej Rosjanin Siemion Skriepiecki nie chciał ochrony, którą oferowało mu państwo.

Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w reakcji na zastrzelenie artysty napisał, że "sytuacja jest bardzo poważna". Zabójstwem oprócz policji i prokuratury zajmuje się ABW.

Policja bada sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej
Policja bada sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

2. Chwalińska z dziką kartą do turnieju w Wimbledonie

Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu - poinformowali organizatorzy.

Oznacza to, że w zasadniczej części zmagań na trawiastych kortach w Londynie od 29 czerwca będzie rywalizować co najmniej sześcioro polskich tenisistów.

3. Policja zajmuje się sprawą samozwańczych patroli w Warszawie

W sieci pojawił się film, na którym widać mężczyzn w ubraniach przypominających mundury i zaczepiających podróżnych w hali Dworca Centralnego.

Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowała, że Komenda Stołeczna Policji prowadzi już od kilku dni czynności w tej sprawie.

4. Atak na prezydenta Poznania podczas sesji Rady Miasta

Grupa osób wtargnęła na sesję Rady Miasta Poznania, na której wotum zaufania i absolutorium miał otrzymać Jacek Jaśkowiak. Jeden z nich rzucił tortem w prezydenta Poznania. - Pycha kroczy przed upadkiem - krzyczał, gdy wyprowadzała go policja. Kilka godzin później prezydent głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy Centrum otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

Jaśkowiak w programie "Tak jest" w TVN24 opowiedział o zdarzeniu i stwierdził, że mężczyzna, który go zaatakował to "nie był jakiś anarchista", ale "bardzo niebezpieczny człowiek", który trenuje sztuki walki.

5. KRS reaguje na decyzję w sprawie Piebiaka

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził "natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych" warszawskiego sędziego Łukasza Piebiaka, który jest kojarzony z aferą hejterską.

Rzecznik KRS sędzia Jarosław Łuczaj opublikował komunikat w tej sprawie. "Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa 16 czerwca 2026 r. podjęło decyzję o wstrzymaniu sędziemu Piebiakowi dostępu do wszystkich dokumentów zawierających prawnie chronione dane osobowe do czasu zajęcia stanowiska przez Radę" - napisał.

6. Historyczny wyczyn Lionela Messiego

Norwegia pokonała Irak 4:1 w meczu grupy I piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Foxborough koło Bostonu. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Francja pokonała Senegal 3:1.

W ostatnim meczu rozegranym w nocy z wtorku na środę Argentyna pokonała Algierię 3:0. Trzy gole w tym spotkaniu strzelił Lionel Messi i razem z Miroslavem Klose (Niemcy) zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Tego samego wieczoru Messi pobił inny rekord - został pierwszym w historii zawodnikiem, który wystąpił na mundialu po raz szósty.

OGLĄDAJ: Wydanie z 16.06.2026
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
Oskar Pietuszewski, jeszcze w barwach Jagiellonii, to jeden z największych talentów w polskim futbolu
Talent o skali światowej. Miliony za młodego Polaka
Krzysztof Zaborowski
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Biała PodlaskaPolicjaMaja ChwalińskaWarszawaJacek JaśkowiakKrajowa Rada SądownictwaPiłka nożnaNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Robert Bąkiewicz
Polski konsul ustala okoliczności "zajścia w Berlinie"
Polska
imageTitle
"Nie chcę ich widzieć przez dwa dni". Zaskakujące słowa trenera
EUROSPORT
Książę William z synem Georgem na finale Euro 2024
Brytyjski książę George pójdzie do prestiżowej szkoły Eton College
Świat
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Motorniczy tramwajów oceniali zdjęcia kobiet. Sprawą zajęła się prokuratura
Świat
imageTitle
Messi dogonił Klosego. Niesamowity występ króla piłki
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzowie rozpoczęli mundial z przytupem. Messi nadal nie do zatrzymania
EUROSPORT
imageTitle
Król mundiali. Messi ustanowił historyczny rekord
EUROSPORT
imageTitle
Katastrofalny błąd. Haaland tylko na to czekał
EUROSPORT
Erling Haaland
Wrócili w dobrym stylu. Haaland bohaterem
EUROSPORT
imageTitle
Dwa gole i dwa wielkie osiągnięcia Mbappe
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe mocno zdziwiony. Kontrowersja na mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Francja odmieniona po przerwie. Szalona końcówka
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Coraz więcej do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Powitanie Giorgii Meloni i Antonio Costy
Żarty przywódców i wyznanie Meloni. To uchwyciły kamery
Świat
imageTitle
Zuchwała kradzież na korcie. Mewa w roli głównej
EUROSPORT
GettyImages-2281325056
Francja pokazała mistrzowskie aspiracje (RELACJA)
EUROSPORT
shutterstock_1163814823
"Bronili naszego kraju do ostatniego tchu". Katastrofa bombowca
Świat
shutterstock_2787853469
Podatnik miał nie zapłacić. Media: dokumenty mówią co innego
BIZNES
Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej
Jest nowy asfalt, ale brakuje oznaczeń
WARSZAWA
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. "Ktoś chciał, aby przestała istnieć"
WARSZAWA
imageTitle
Nie tym razem. Majchrzak zatrzymany przez tenisistę z czołówki
EUROSPORT
Upał
Nieznośny skwar. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Drugi mecz i pierwsza porażka Sereny Williams po powrocie
EUROSPORT
pap_20260609_0A9 (1)
"Nic nie usprawiedliwia takiej wypowiedzi". Burza po słowach Czarnka
KROPKA NAD I
shutterstock_2262727791
Binance może przestać działać w Unii Europejskiej
BIZNES
Akcja sprzątania
Usunięto ponad 200 pułapek na homary. Wielka akcja sprzątania
METEO
Siłą zmuszali pacjenta do leżenia i popychali, gdy próbował wstawać. Sprawę wyjaśnia szpital i policja
Zmuszali pacjenta do leżenia i popychali go, gdy próbował wstawać. Nagranie
Kraków
FPF
"Nie ma innej dyskusji". Minister sportu o Piesiewiczu
Polska
ropa naftowa
Najmniejsze rezerwy od czasów Reagana. Skutki wojny
BIZNES
Pogrzeb posła Lewicy Łukasza Litewki (antena)
Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki. Decyzja sądu w sprawie kierowcy
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica