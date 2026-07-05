250-lecie USA, tragiczny wypadek na Pomorzu, porażka Igi Świątek w Wimbledonie
1. 250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych przemówienie, które miał wygłosić Donald Trump, znacznie się opóźniło się. Tysiącom osób, które czekały na jego wystąpienie i pokaz fajerwerków w parku National Mall w Waszyngtonie, polecono schronienie się w okolicznych budynkach ze względu na zagrożenie burzą.
Obchody rocznicowe wznowiono, gdy ryzyko niebezpiecznych warunków atmosferycznych minęło. Trump pojawił się na scenie w towarzystwie żony Melanii.
- Chcę podziękować wszystkim, bo zrobiliście to, co należało. Zobaczyliście błyskawice, a ja powiedziałem: nie ma mowy. Nawet jeśli miałbym przemawiać do jednej osoby o czwartej nad ranem, i tak tu będę. Nie ma mowy, żeby cokolwiek nas powstrzymało - powiedział.
- Jesteśmy zrodzeni z odwagi, ognia, ciała i krwi najlepszych i najdzielniejszych ludzi, jakich świat kiedykolwiek wydał. Dziś wieczorem ślubujemy wierność fladze, którą nam dali - dodał Trump.
2. Iga Świątek odpadła z Wimbledonu
Iga Świątek nie obroni wielkoszlemowego tytułu na Wimbledonie. W trzeciej rundzie londyńskiego turnieju Polka przegrała z Filipinką Alexandrą Ealą 6:7(9), 2:6.
Decydujący dla losów meczu był pierwszy set, który trwał niemal półtorej godziny. Po jego przegraniu gra Świątek kompletnie się rozsypała i nie była w stanie nawiązać wyrównanej walki. W czwartej rundzie Eala zagra z Jasmine Paolini. Świątek spadnie w rankingu WTA co najmniej na szóste miejsce.
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3. Atak na terminal naftowy w Petersburgu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o "kolejnych sankcjach dalekiego zasięgu wymierzonych w Rosję". Tak Ukraińcy określają ataki na rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej, które generują dochody na prowadzenie wojny przez Władimira Putina.
Celem ataków był terminal naftowy położony nad Zatoką Fińską w Petersburgu. Na nagraniu udostępnionym przez Zełenskiego widać unoszące się nad portem kłęby dymu oraz słychać eksplozje. Jak przekazał, ukraińskie siły uderzyły też w "ważny cel wojskowy" Moskwy w porcie Kronstadt.
3. Dachowanie samochodu. Cztery osoby nie żyją
Samochód dachował i uderzył w przepust drogowy pod Postolinem w województwie pomorskim. Podróżowało nim pięć osób. Cztery zginęły na miejscu. Oficer prasowa sztumskiej policji aspirant sztabowa Karolina Kosmowska poinformowała TVN24, że wśród ofiar śmiertelnych są: kobiety w wieku 47 i 32 lat, 12-letnia dziewczynka oraz 36-letni mężczyzna.
Kierujący autem 22-latek trafił do szpitala, był trzeźwy.
4. Miliony ludzi na pogrzebie Alego Chameneiego
Trumna z ciałem Alego Chameneiego została wystawiona w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego. Obok niej spoczywają szczątki krewnych ajatollaha, którzy zginęli wraz z nim w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów: jednej z córek, zięcia, synowej i trzyletniej wnuczki.
W piątek hołd oddali mu przedstawiciele władz Iranu, na czele z prezydentem Masudem Pezeszkianem i przewodniczącym parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem, a także członkowie około 30 delegacji zagranicznych. Trumna z ciałem Chameneiego pozostanie w Wielkim Meczecie do poniedziałkowego poranka. Wtedy przez Teheran przejdzie procesja pogrzebowa z trumną byłego najwyższego przywódcy.
Chamenei zostanie pochowany w czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie, z którego pochodził.
6. Co wydarzyło się na mundialu?
Maroko pierwszym ćwierćfinalistą mundialu. Mistrzowie Afryki wywiązali się z roli faworytów i pokonali w Houston Kanadę 3:0. Współgospodarze turnieju w pierwszej połowie byli dużo lepszą drużyną, ale nie wykorzystali swoich szans.
W drugim, sobotnim meczu 1/8 finału Francja pokonała Paragwaj. Bramkę na wagę awansu strzelił w drugiej połowie z rzutu karnego Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt dogonił w ten sposób Lionela Messiego na szczycie klasyfikacji strzelców trwającego mundialu. W meczu ćwierćfinałowym Trójkolorowi zmierzą się zatem z Marokiem.