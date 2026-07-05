TO WARTO WIEDZIEĆ 250-lecie USA, tragiczny wypadek na Pomorzu, porażka Igi Świątek w Wimbledonie Oprac. Michał Malinowski |

Tragiczny wypadek w powiecie sztumskim, nie żyją cztery osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA POOL

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1. 250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych przemówienie, które miał wygłosić Donald Trump, znacznie się opóźniło się. Tysiącom osób, które czekały na jego wystąpienie i pokaz fajerwerków w parku National Mall w Waszyngtonie, polecono schronienie się w okolicznych budynkach ze względu na zagrożenie burzą.

Obchody rocznicowe wznowiono, gdy ryzyko niebezpiecznych warunków atmosferycznych minęło. Trump pojawił się na scenie w towarzystwie żony Melanii.

- Chcę podziękować wszystkim, bo zrobiliście to, co należało. Zobaczyliście błyskawice, a ja powiedziałem: nie ma mowy. Nawet jeśli miałbym przemawiać do jednej osoby o czwartej nad ranem, i tak tu będę. Nie ma mowy, żeby cokolwiek nas powstrzymało - powiedział.

Donald Trump Źródło zdjęcia: EPA POOL

- Jesteśmy zrodzeni z odwagi, ognia, ciała i krwi najlepszych i najdzielniejszych ludzi, jakich świat kiedykolwiek wydał. Dziś wieczorem ślubujemy wierność fladze, którą nam dali - dodał Trump.

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2. Iga Świątek odpadła z Wimbledonu

Iga Świątek nie obroni wielkoszlemowego tytułu na Wimbledonie. W trzeciej rundzie londyńskiego turnieju Polka przegrała z Filipinką Alexandrą Ealą 6:7(9), 2:6.

Decydujący dla losów meczu był pierwszy set, który trwał niemal półtorej godziny. Po jego przegraniu gra Świątek kompletnie się rozsypała i nie była w stanie nawiązać wyrównanej walki. W czwartej rundzie Eala zagra z Jasmine Paolini. Świątek spadnie w rankingu WTA co najmniej na szóste miejsce.

Czytaj więcej: Wimbledon 2026. Iga Świątek przegrała z Alexandrą Ealą w 3. rundzie

3. Atak na terminal naftowy w Petersburgu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o "kolejnych sankcjach dalekiego zasięgu wymierzonych w Rosję". Tak Ukraińcy określają ataki na rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej, które generują dochody na prowadzenie wojny przez Władimira Putina.

Celem ataków był terminal naftowy położony nad Zatoką Fińską w Petersburgu. Na nagraniu udostępnionym przez Zełenskiego widać unoszące się nad portem kłęby dymu oraz słychać eksplozje. Jak przekazał, ukraińskie siły uderzyły też w "ważny cel wojskowy" Moskwy w porcie Kronstadt.

3. Dachowanie samochodu. Cztery osoby nie żyją

Samochód dachował i uderzył w przepust drogowy pod Postolinem w województwie pomorskim. Podróżowało nim pięć osób. Cztery zginęły na miejscu. Oficer prasowa sztumskiej policji aspirant sztabowa Karolina Kosmowska poinformowała TVN24, że wśród ofiar śmiertelnych są: kobiety w wieku 47 i 32 lat, 12-letnia dziewczynka oraz 36-letni mężczyzna.

Kierujący autem 22-latek trafił do szpitala, był trzeźwy.

Dachowanie auta w Postolinie z czteroma ofiarami śmiertelnymi Źródło zdjęcia: TVN24

4. Miliony ludzi na pogrzebie Alego Chameneiego

Trumna z ciałem Alego Chameneiego została wystawiona w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego. Obok niej spoczywają szczątki krewnych ajatollaha, którzy zginęli wraz z nim w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów: jednej z córek, zięcia, synowej i trzyletniej wnuczki.

Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

W piątek hołd oddali mu przedstawiciele władz Iranu, na czele z prezydentem Masudem Pezeszkianem i przewodniczącym parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem, a także członkowie około 30 delegacji zagranicznych. Trumna z ciałem Chameneiego pozostanie w Wielkim Meczecie do poniedziałkowego poranka. Wtedy przez Teheran przejdzie procesja pogrzebowa z trumną byłego najwyższego przywódcy.

Chamenei zostanie pochowany w czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie, z którego pochodził.

6. Co wydarzyło się na mundialu?

Maroko pierwszym ćwierćfinalistą mundialu. Mistrzowie Afryki wywiązali się z roli faworytów i pokonali w Houston Kanadę 3:0. Współgospodarze turnieju w pierwszej połowie byli dużo lepszą drużyną, ale nie wykorzystali swoich szans.

W drugim, sobotnim meczu 1/8 finału Francja pokonała Paragwaj. Bramkę na wagę awansu strzelił w drugiej połowie z rzutu karnego Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt dogonił w ten sposób Lionela Messiego na szczycie klasyfikacji strzelców trwającego mundialu. W meczu ćwierćfinałowym Trójkolorowi zmierzą się zatem z Marokiem.