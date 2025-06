Szefowa sztabu Trzaskowskiego przeprasza

Rafał Trzaskowski pogratulował Karolowi Nawrockiemu Źródło: TVN24

W niedzielę 1 czerwca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki z wynikiem 50,89 procent głosów. Pokonał Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 49,11 procent wyborców.

Do wyników wyborów odniosła się we wtorek szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. "Przepraszam. Mieliśmy świetnego kandydata, uczciwego i dobrego człowieka, a nie dowieźliśmy" - napisała Paprocka.

Rafał Trzaskowski i szefowa jego sztabu wyborczego Wioletta Paprocka-Ślusarska Źródło: PAP/Radek Pietruszka

"Dziękuję, bo mieliśmy od Was ogromne wsparcie. Jesteście wspaniałym teamem. Bądźcie z Rafałem Trzaskowskim, on zrobił wszystko, co mógł. Ja jeszcze raz przepraszam" - czytamy.

Dziękuję, bo mieliśmy od Was ogromne wsparcie. Jesteście wspaniałym teamem. Bądźcie z @trzaskowski_ on zrobił wszystko co mógł. Ja jeszcze raz przepraszam. — Wiola Paprocka (@WiolaPaprocka) June 3, 2025 Rozwiń

W poniedziałek głos zabrał też sam Trzaskowski. Podziękował za wsparcie, przeprosił, że nie zwyciężył i pogratulował Karolowi Nawrockiemu.

DZIĘKUJĘ za każdy głos. Walczyłem o to, żebyśmy wspólnie budowali Polskę silną, bezpieczną, uczciwą, empatyczną. Polskę nowoczesną, w której wszyscy będą mogli spełniać swoje cele i aspiracje. Dziękuję wszystkim, którzy na taką Polskę zagłosowali.



Dziękuję za Waszą obecność na… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 2, 2025 Rozwiń

