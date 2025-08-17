Szef MSZ po spotkaniu "koalicji chętnych": trzeba wywrzeć nacisk na agresora

Zełenski o spotkaniu w Waszyngtonie. "Musimy zatrzymać zabijanie" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niedzielne spotkanie przywódców państw wchodzących w skład "koalicji chętnych" zaplanowano przed wylotem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do USA. Jego celem było omówienie kolejnych etapów rozmów pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie.

Zełenski uda się w poniedziałek na zaproszenie prezydenta USA do Waszyngtonu. W spotkaniu w Białym Domu uczestniczyć będą także prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte - poinformowały w niedzielę władze Francji, Finlandii i NATO. Udział potwierdzili też szefowa KE, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Polskę na niedzielnym spotkaniu "koalicji chętnych" reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Po zakończeniu wideokonferencji wicepremier zamieścił wpis w mediach społecznościowych.

"Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - przekazał.

Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji. pic.twitter.com/SXRvHmj2Ea — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 17, 2025 Rozwiń

"Międzynarodowe granice nie mogą być zmieniane siłą"

Jeszcze przed wideokonferencją Wołodymyr Zełenski spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Przed godziną 15 rozpoczęła się ich wspólna konferencja prasowa. Jak zapewniała szefowa KE, "Europa stoi u boku Ukrainy" i "będzie wspierać ją tak długo, jak będzie to potrzebne".

- Ukraina musi utrzymać swoją suwerenność oraz integralność terytorialną. Nie może być żadnych ograniczeń dotyczących ukraińskich sił zbrojnych w sprawie ich współpracy albo na przykład uzyskania wsparcia ze strony państw trzecich - oświadczyła.

Von der Leyen stwierdziła, że "Ukraina musi stać się stalowym jeżozwierzem, niestrawnym dla potencjalnych najeźdźców". - Nasze stanowisko jest jasne. Międzynarodowe granice nie mogą być zmieniane siłą. To są decyzje, które będzie mogła podjąć tylko i wyłącznie Ukraina - mówiła.

- Wspieramy równocześnie drogę Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i samo w sobie to także stanowi gwarancję bezpieczeństwa - przekazała. Jak dodała, na początku września ma pojawić się 19. pakiet sankcji wobec Rosji.

Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Później głos zabrał Zełenski, który mówił o swojej zaplanowanej na poniedziałek wizycie w Waszyngtonie. - Putin ma wiele żądań, o wszystkich nie wiemy. Jeżeli faktycznie jest ich tak dużo, jak słyszymy, dużo czasu zajmie omówienie ich wszystkich. Nie ma możliwości wykonania tego pod presją broni, dlatego konieczne jest przerwanie ognia i szybka praca nad ostatecznym porozumieniem - oświadczył.

Zdaniem ukraińskiego prezydenta "potrzebujemy prawdziwych negocjacji". - Konstytucja Ukrainy powoduje, że niemożliwe jest oddanie terytorium albo porzucenie naszej ziem. Kwestia terytorialna (…) może być zatem omawiana wyłącznie z udziałem przywódców Ukrainy oraz Rosji - powiedział.

Zełenski po spotkaniu o tym, co jest kluczowe

Po spotkaniu z Ursulą von der Leyen prezydent Ukrainy zabrał też głos w serwisie X. "Kluczowe jest, aby Europa pozostała tak zjednoczona, jak była w 2022 roku. Ta jedność przybliża sprawiedliwy pokój i musi pozostać silna" - ocenił Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy poinformował, że z szefową KE zgodzili się co do konieczności zawieszenia broni w celu podjęcia dalszych kroków dyplomatycznych, zapewnienia skutecznych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymania presji sankcyjnej na Rosję w celu ograniczenia jej przyszłego potencjału. "Dziękuję osobiście Ursuli i całej Europie, która wspiera Ukrainę i jej dążenia do sprawiedliwego zakończenia tej wojny" - dodał.

Wołodymyr Zełenski pcenił, że było to "ważne spotkanie". "To istotne wsparcie dla Ukrainy w kontekście nadchodzącego spotkania z prezydentem Trumpem. Dziś, wspólnie i w kilku formatach, ustalamy, o czym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie" - napisał Zełenski.

I had an important meeting with President of the European Commission @vonderleyen in Brussels. Significant support for Ukraine in the context of the upcoming meeting with President Trump.



Today, together and in several formats, we are determining what we will discuss in… pic.twitter.com/I8doSrACqR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025 Rozwiń

Szczyt Trumpa i Putina na Alasce

W piątek prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Swoje spotkanie na Alasce określili jako "konstruktywne", ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas spotkania online. W rozmowie uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Później europejscy liderzy naradzali się we własnym gronie. Po spotkaniu, w którym wziął udział premier Donald Tusk, ukazało się wspólne oświadczenie sygnowane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Antonio Costę i liderów sześciu krajów europejskich, w tym szefa polskiego rządu. "Następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - czytamy w stanowisku.

"Koalicja chętnych" została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD