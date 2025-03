Prezydent o broni jądrowej. Szef MSWiA odpowiada 

- Warunkiem do rozmowy na ten temat jest to, żeby strona amerykańska była na to otwarta. Uważam, że nie ma nic gorszego, niż zgłosić pomysł, który ma ręce i nogi, i usłyszeć za trzy dni odpowiedź, że to nie wchodzi w grę, bo to wtedy nas osłabia - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Odniósł się do apelu prezydenta Andrzeja Dudy do USA o przeniesienie broni jądrowej na terytorium Polski.

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times" zaapelował do USA o przeniesienie broni jądrowej na terytorium Polski, jako środka odstraszającego przed przyszłą rosyjską agresją. Duda stwierdził w rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że "oczywiste" jest, iż prezydent USA Donald Trump może przenieść do Polski amerykańskie głowice nuklearne przechowywane w Europie Zachodniej lub USA.

Do apelu prezydenta odniósł się w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef MSWiA Tomasz Siemoniak. - Ta sprawa ma swoją historię oczywiście, bo ten tak zwany Nuclear Sharing, czyli możliwość stacjonowania na terytorium danego państwa amerykańskich ładunków jądrowych i wykorzystywania do tego samolotów tego państwa, to jest kilkadziesiąt lat historii. Różne państwa europejskie z tego korzystały - powiedział.

Siemoniak zaznaczył, że "warunkiem do rozmowy na ten temat jest to, żeby strona amerykańska była na to otwarta". - Uważam, że nie ma nic gorszego, niż zgłosić pomysł, który ma ręce i nogi, i usłyszeć za trzy dni odpowiedź taką, że to nie wchodzi w grę, bo to wtedy osłabia nas po prostu - dodał.

- Takie rzeczy trzeba załatwiać w zaciszu gabinetów i mieć pewność, że jest jakakolwiek ścieżka do tego - ocenił.

Siemoniak: na pewno byłby to mocny sygnał

- Tu ważą się losy przyszłej amerykańskiej obecności, bo różne mamy głosy z Waszyngtonu, w jakim charakterze, w jakim kształcie. Co do Polski były jasne deklaracje, że ta obecność będzie utrzymana, natomiast widzimy tę dyskusję w Waszyngtonie. Ona oczywiście ma kontekst przyszłych porozumień pokojowych, kształtu NATO, więc uważam, że w takich sytuacjach najpierw trzeba rozmawiać z Amerykanami, a potem cokolwiek ogłaszać - mówił szef MSWiA.

Siemoniak podkreślił, że "z pewnością każda amerykańska instalacja, taka jak tarcza w Redzikowie, każdy amerykański samolot, żołnierz, sprzęt służy bezpieczeństwu Polski". - Więc jeśli jest do tego otwarta ścieżka, na pewno warto w tę stronę iść. Nie ma tutaj dużej geopolitycznej różnicy między tymi ładunkami, które od dziesiątków lat są w Niemczech, a Polską - ocenił. Dodał jednak, że "na pewno byłby to mocny sygnał".

Siemoniak o aktach dywersji

Szef MSWiA odniósł się do sprawy Białorusina Stepana K., który usłyszał zarzut podpalenia wielkopowierzchniowego marketu budowlanego w Warszawie w kwietniu 2024 roku. Według ustaleń śledczych działał on na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Siemoniak powiedział, że w tym przypadku prokuratura i służby mają pewność, że działo się to na zlecenie rosyjskich służb. Dodał, że to "ogromna praca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jej funkcjonariuszy".

- Jasne jest, że tego rodzaju działanie, gdzie powtarza się pewien schemat, gdzie wynajmuje się ludzi za nieduże pieniądze, takich agentów jednorazowych czy śmieciowych, jest schematem działania służb Federacji Rosyjskiej. I nie mamy co do tego wątpliwości - mówił.

Pytany o skalę aktów dywersji, powiedział, że "identyfikujemy kilkanaście sytuacji w ubiegłym roku jako takie, które są powiązane z aktami dywersji i z obywatelami innych państw, którzy tego rodzaju akty zlecają".

