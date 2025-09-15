Szef MON: ostatnie dni pokazały, jak blisko jest zagrożenie

Kosiniak-Kamysz: ostatnie dni pokazały, jak blisko jest zagrożenie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek wicepremier i szef MON uczestniczył w uroczystości powołania Dowództwa Wojsk Medycznych w Krakowie. W trakcie konferencji prasowej po raz kolejny odniósł się do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

- Ostatnie dni pokazały, jak blisko jest zagrożenie - stwierdził szef MON i dodał, że noc z 9 na 10 września przypomniała o tym, że wojna "dzieje się metr od nas". - Niektórzy zapomnieli, co znaczy wojna, co znaczy rakieta lecąca tuż przy twojej granicy - dodał i podkreślił, że od momentu wybuchu wojny w Ukrainie "może nawet część naszej wrażliwości została utracona".

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: TVN24

- Dzisiaj trzeba uczynić wszystko, żeby trzymać jak najdalej wojska Federacji Rosyjskiej, jak najdalej od polskiej granicy. Każdy dzień zużywania na froncie ukraińskim to jest jeden dzień więcej dany nam, żeby być lepiej przygotowanym - oświadczył.

Zaznaczył, że kto "kto nie rozumie tej prostej prawdy i próbuje zatrzasnąć drzwi, zamknąć wszystkie okna i powiedzieć 'nasz dom' - nie słyszy, co dzieje się wokół tego domu".

OGLĄDAJ: Szef MON: będziemy bronić siebie i sojuszników