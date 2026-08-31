Polska Szef MON: myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem Oprac. Justyna Sochacka |

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ił-20 nad Bałtykiem (31.08.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MON

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"Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej" - napisał w poniedziałek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak przekazał, przed południem, 30 kilometrów na północ od Łeby, "nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20." Dodał, że "nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem".

Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Przed południem, 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem. pic.twitter.com/YT1VfxPCf2 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 31, 2026 Rozwiń

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu

To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio doszło do nich na początku sierpnia, gdy polskie myśliwce dwa dni z rzędu przechwytywały rosyjskiego Iła-20.

Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej, w połowie lipca. Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wśród przechwyconych w rejonie Ustki oraz Jastrzębiej Góry samolotów znalazły się rozpoznawcze Iły-20 oraz bojowe myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu.

Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.