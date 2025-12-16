Szef MON: ludzie prezydenta nie dopuścili polskiego generała do rozmów z Amerykanami

Kosiniak-Kamysz o niedopuszczeniu polskiego attaché wojskowego do rozmów w USA: drastyczny błąd Źródło: TVN24

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w minioną sobotę, że attaché wojskowy przy ambasadzie RP w Waszyngtonie gen. Krzysztof Nolbert nie został dopuszczony, przez współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego, do rozmów w Pentagonie, które przygotowywał. Kosiniak-Kamysz ocenił, że był to "drastyczny błąd" oraz wyraził nadzieję, że "pan prezydent szybko wyciągnie wnioski i takie sytuacje już nie będą miały miejsca".

Tomczyk: złamanie prawa

Następnego dnia, w niedzielę 14 grudnia, pytany o tę sprawę w "Faktach po Faktach" w TVN24 był wiceszef MON Cezary Tomczyk. Powiedział, że jest ona "szokująca". - Nie przejdziemy nad nią do porządku dziennego - dodał.

- Polski generał dywizji, polski attaché wojskowy w Stanach Zjednoczonych, który zresztą był mianowany przez ministra (obrony narodowej Mariusza) Błaszczaka, został niewpuszczony na spotkanie z Amerykanami przez Polaków, czyli przez pana generała (Andrzeja) Kowalskiego, wiceszefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - opisywał Tomczyk.

Wiceminister podkreślił, że "jest to złamanie prawa". - Dlatego że w Polsce cywilną kontrolę nad armią sprawuje minister obrony narodowej - argumentował. Tomczyk ocenił też, że "to niebywały skandal, aby tak zachować się wobec polskiego generała dywizji, który od samego początku przygotowywał wizytę członków BBN-u w Waszyngtonie".

- Uważam, że tego typu incydenty należy obnażać i z bezwzględną taką starannością starać się wyjaśnić i zamknąć. Tak będzie też w tej sprawie - zapowiedział wiceszef MON.

Wizyta delegacji BBN w USA

Delegacja prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) złożyła 9 grudnia kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na jej czele stanął zastępca szefa BBN gen. Andrzej Kowalski. Jak informował BBN, polska delegacja spotkała się z amerykańskimi przedstawicielami w Pentagonie oraz w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA. Gen. Kowalski przekazał, że tematem rozmów była m.in. opublikowana kilka dni wcześniej nowa amerykańska strategia bezpieczeństwa.

Portal tvn24.pl zwrócił się z pytaniami do Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej o szczegóły sprawy. Czekamy na odpowiedzi.

Generał Krzysztof Nolbert - kim jest

Generał Krzysztof Nolbert został mianowany polskim attaché obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy ambasadzie RP w Waszyngtonie w 2021 roku. W listopadzie 2023 roku został awansowany z generała brygady na generała dywizji przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

Podczas pierwszej wizyty Karola Nawrockiego w USA w roli prezydenta to gen. Nolbert witał głowę polskiego państwa na lotnisku, a nie kierujący polską placówką dyplomatyczną Bogdan Klich. Jak ustalił wówczas Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN, stało się tak na prośbę kancelarii prezydenta Nawrockiego.

