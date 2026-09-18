Polska Szef BBN: informacje od szefa CIA "przekazane prezydentowi" Oprac. Adam Styczek |

Szef CIA w Moskwie Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Szef BBN Bartosz Grodecki potwierdził Polskiej Agencji Prasowej, że spotkał się w czwartek z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Jak informował wcześniej, z inicjatywą spotkania wyszedł minister Siemoniak po powrocie z USA i rozmowie z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Johnem Ratcliffem.

- Minister Tomasz Siemoniak przekazał mi informacje, które uzyskał od szefa CIA w ubiegłym tygodniu. Informacje te przekazałem już panu prezydentowi - powiedział Grodecki. - Forma ich przekazania jest dla nas wtórna - dodał.

Prezydent Karol Nawrocki i minister Tomasz Siemoniak Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Jak zaznaczył, prezydentowi i BBN zostanie ta informacja przekazana także w formie pisemnej. - Cieszy nas zarówno dobra współpraca między ośrodkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, jak i wymiana informacji z naszym najważniejszym sojusznikiem. Najistotniejsze pozostają dla nas informacje przekazywane od polskich służb - podkreślił.

Grodecki nie chciał mówić o szczegółach informacji przedstawionej przez szefa CIA.

Nawrocki leci do USA

Premier Donald Tusk tydzień temu przekazał na konferencji prasowej, że raport od szefa CIA Johna Ratcliffa dotyczył możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Szef rządu podkreślił, że Polska i cała Europa "musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej".

W czwartek w Sejmie Tusk mówił: - W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. - O tych możliwościach wspominano od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące - dodał.

O spotkaniu z szefem CIA minister Siemoniak poinformował w ubiegły wtorek na X.

"Jestem po bardzo ważnej rozmowie w siedzibie CIA z szefem Johnem Ratcliffem. Przekazałem właśnie premierowi Donaldowi Tuskowi najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które wynikają z tego spotkania. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski" - napisał.

Jestem po bardzo ważnej rozmowie w siedzibie CIA z szefem Johnem Ratcliffe. Przekazałem właśnie premierowi @donaldtusk najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które wynikają z tego spotkania. Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) September 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

W piątek prezydent Nawrocki spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą.

W piątek 18 września Prezydent RP spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą.



Rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w… — Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) September 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

Od najbliższej niedzieli do środy zaplanowana jest wizyta pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

- W piątek odbędzie się spotkanie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szefem Sztabu Generalnego, więc prezydent uda się do Stanów Zjednoczonych wyposażony w najbardziej aktualne informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa państwa - przypomniał szef BBN.