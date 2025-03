"Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób obecnie możemy wesprzeć Ukrainę"

Spotkanie, w obecności mediów, otworzył Starmer. Ocenił, że sytuacja bezpieczeństwa, z którą mierzą się obecnie państwa europejskie, "zdarza się raz na pokolenie" i dlatego "wszyscy muszą zintensyfikować działania". Zwracając się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zapewnił, że "wszyscy zebrani będą wspierać naród Ukrainy tak długo, jak to konieczne". Stwierdził, że "to wyjątkowy moment, historyczny dla bezpieczeństwa Europy". - To nie tylko kwestia tego, co jest dobre i tego, co jest złe. To kwestia bezpieczeństwa bardzo wielu z nas - mówił.