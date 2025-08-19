Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bez Nawrockiego w Białym Domu. Mosbacher: to prawdopodobnie wina Polski

Georgette Mosbacher
Mosbacher o nieobecności polskiej delegacji w Waszyngtonie
Źródło: Polsat News
Byłam rozczarowana, że prezydent Polski nie pojawił się w Białym Domu wraz z Zełenskim i Trumpem - powiedziała była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Mówiła między innymi o możliwym powodzie nieobecności Karola Nawrockiego.
Kluczowe fakty:
  • W poniedziałkowym szczycie w Waszyngtonie wzięli udział prezydenci USA i Ukrainy, a także europejscy liderzy. W rozmowach nie wziął udziału polski przedstawiciel.
  • Stanowisko rządu a kancelarii prezydenta w kwestii, kto powinien reprezentować Polskę różni się.
  • - Prawdopodobnie jest to wina Polski, bardziej niż kogokolwiek innego - mówiła w Polsat News Georgette Mosbacher.

W poniedziałek w Białym Domu odbył się szczyt z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Wzięło w nim udział również siedmiu europejskich przywódców. Wśród delegacji nie było jednak reprezentanta Polski.

Jeszcze tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki powiedział między innymi, że w formacie "koalicji chętnych" Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd oraz że to "prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie".

We wtorek natomiast wiceszef MSZ Marcin Bosacki przekazał w "Jeden na Jeden" w TVN24, że "myśmy w sobotę i w niedzielę zachęcali obóz prezydencki do tego, żeby być bardziej aktywnym i że jeśli ktoś ma być z Polski, a taki jest nasz cel, to musi to być prezydent Nawrocki".

"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada

Mosbacher: byłam rozczarowana

W poniedziałek głos w sprawie nieobecności polskiej delegacji zabrała Georgette Mosbacher, była ambasador USA w Polsce. - Byłam rozczarowana, że prezydent Polski nie pojawił się w Białym Domu wraz z Zełenskim i Trumpem - powiedziała w Polsat News.

- Prawdopodobnie jest to wina Polski. Bardziej niż kogokolwiek innego. Macie nowego prezydenta, on został zaprzysiężony niedawno, jego administracja dopiero się zadomawia. Czekali na zaproszenie do Białego Domu - oceniła była ambasador. 

Wyraziła również nadzieję, że "nowy polski prezydent będzie czuł się pewnie i będzie miał świadomość, że Polska odgrywa ważną rolę w tej wojnie i zajmie w niej należne stanowisko".

Georgette Mosbacher
Georgette Mosbacher
Źródło: Andrzej Jackowski/PAP

Mosbacher komentowała też zaplanowane na 3 września spotkanie Nawrockiego z amerykańskim prezydentem. - Fakt, że prezydent Trump okazał mu poparcie w kampanii prezydenckiej i tak szybko po zaprzysiężeniu się z nim spotka, pokazuje, jak ważnym sojusznikiem dla USA jest Polska - mówiła.

Jej zdaniem "w kolejnych miesiącach Polska zwiększy swoją rolę, kosztem innych państw europejskich".

Szef kancelarii prezydenta mówił o "wyraźnym wskazaniu" Amerykanów. Dziś do USA nie poleci nikt
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef kancelarii prezydenta mówił o "wyraźnym wskazaniu" Amerykanów. Dziś do USA nie poleci nikt

Georgette Mosbacher pełniła funkcję ambasadora USA w Polsce w latach 2018-2021 za czasów pierwszej kadencji Trumpa. Od lat jest związana ze środowiskiem republikanów. Obecnie pełni rolę współprzewodniczącej Rady do spraw Trójmorza w amerykańskim think tanku Atlantic Council.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: Polsat News, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpKarol NawrockiWaszyngtonWojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
Ciągnik siodłowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo
Pękła opona, ciężarówka uderzyła w drzewo
Opole
imageTitle
Trudna decyzja tenisisty. Kończy karierę w wieku 30 lat
EUROSPORT
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia. Nowe informacje
WARSZAWA
imageTitle
Błyskawiczne odpadnięcie. US Open bez Kawy
EUROSPORT
Uwaga na smog
Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania
BIZNES
Za długie czekanie w kolejce zaatakował lekarza
"Zdenerwował się, że musi czekać". Zaatakował lekarza
Wrocław
Maria Królska w stołówce uniwersyteckiej Jowita. W branży gastronomicznej pracuje od 1967 roku!
Ostatni żurek u Królskich. Rodzinny biznes znika po pół wieku
Paweł Łabęda
imageTitle
Świątek błyskawicznie wraca na kort
EUROSPORT
imageTitle
Portugalczycy chcą z Polaka zrobić kapitana
EUROSPORT
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem
"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada
Nietypowy znak w Tatrach
W Tatrach chcą rozwiązać śmierdzący problem
Kraków
Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Pijany uciekał lawetą, wymusił pierwszeństwo. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów
Mężczyzna został zatrzymany
Policja zatrzymała 40-latka podejrzewanego o pedofilię
Kraków
Rhyacoglanis paranensis wspinają się po skałach
Tysiące ryb wspinały się po skałach. Zobacz nagranie
METEO
dziecko, chłopiec
Dała koledze cukierek z pinezką. Nie miała jeszcze 10 lat
Norbert Frątczak
Emmanuel Macron, Donald Trump i Giorgia Meloni
Po rozmowach w Białym Domu jest "jedna rzecz, która niepokoi"
Świat
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
73-latka wsiadła za kierownicę. Miała blisko sześć promili
Lubuskie
Donald Tusk
Premier będzie rozmawiał z koalicją chętnych. O spotkaniu w Waszyngtonie
Wypadek na Drodze Gdyńskiej. Jedna osoba zginęła, jedna usłyszała zarzuty
256 ofiar wypadków od początku wakacji
Joanna Kuciel-Frydryszak
Jest ugoda w sprawie "Chłopek". Będzie "dodatkowe wynagrodzenie"
BIZNES
sklep japonskie jedzenie shutterstock_2496477807
Te produkty znikają ze sprzedaży. Mieli fałszować etykiety
BIZNES
TU-95
"Jeden z największych ataków" w tym miesiącu. Ponad 1,5 tysiąca ludzi bez prądu
Grzyby
Niewielka pomyłka, tragiczne konsekwencje. Zasady bezpiecznego grzybobrania
METEO
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Żona podejrzana o zabicie męża. Świadkami zabójstwa były dzieci
WARSZAWA
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier o nowym podatku. "Wiemy, do kogo idziemy po pieniądze"
BIZNES
W wypadku pod Olsztynem zginęli ojciec i syn
Rodzinna tragedia na drodze. Nie żyje ojciec i syn, matka z córką w ciężkim stanie
Olsztyn
Marius Borg Høiby
Przemoc, gwałty, nagrywanie stosunków. 32 zarzuty dla syna księżnej
Świat
kajak kajaki rzeka jezioro shutterstock_2072386091_1
W organizmie prawie trzy promile, w kajaku otwarta butelka wódki
Lubuskie
imageTitle
Przed nią tylko legenda
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica