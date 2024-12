Nowy podcast "Szczyt Europy". O tym, co się dzieje w Brukseli, również w kuluarach

Nowy podcast "Szczyt Europy" wystartował w TVN24 GO. Wieloletni korespondenci z Brukseli - Maciej Sokołowski z TVN24 i Beata Płomecka z Polskiego Radia - będą w nim obszernie opowiadać o tym, co dzieje się w Brukseli. Również w kuluarach.

W TVN24 GO 8 grudnia ukazał się pierwszy odcinek nowego podcastu "Szczyt Europy". Program, którego nowe odcinki będą się pojawiać co tydzień, prowadzą wspólnie Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli od prawie 12 lat, i Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli od 20 lat. Dziennikarze łączą siły na czas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, by najlepiej jak to tylko możliwe opowiedzieć o tym, co słychać na brukselskich korytarzach, i szeroko wyjaśniać pojawiające się w mediach kwestie związane z Unią.