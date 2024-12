Grzesiowski: mamy przypadek czteroletniego dziecka, które zaraziło się od rodzica

Anja Rubik: statystyki są przerażające

- Fundacja SexEd.pl ruszyła na początku roku z akcją, ale co jest najważniejsze, to dla Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki stworzyliśmy pilotażowy program szczepień w szkołach. Ten program w tej chwili jest wprowadzany w całej Polsce, zaczął się od września. I zaczynam jeździć po Polsce, żeby wspierać ten program oddolnie, czyli wspierać samorządy, wspierać szkoły, dyrektorów szkół, żeby jak najbardziej nagłaśniać ten temat - mówiła dalej.

Doktor Grzesiowski: szczepienie może uchronić przed śmiertelną chorobą

- Pamiętajmy, że to są inne nowotwory u kobiet i także u mężczyzn, związane z szeroko pojętym obszarem dróg rodnych czy narządów płciowych, ale także są to nowotwory głowy i szyi, które mają również w tym mechanizmie postawania przewlekłe zakażenie wirusem HPV. Dlatego też mówimy o szczepieniach chłopców i dziewcząt, a nie tylko w kontekście raka szyjki macicy - mówił dalej Główny Inspektor Sanitary.

Doktor Grzesiowski: szczepienie to działanie prewencyjne

Doktor Grzesiowski mówił, że szczepienia to działanie prewencyjne, skupiające się na tym, co może być w przyszłości. - Czyli nie myślimy o tym, że dziewięcioletnie dziecko będzie uprawiało seks, tylko zaszczepimy je wtedy, kiedy ono jest do tego szczepienia już dojrzałe na tyle, że układ odporności zareaguje, ale robimy to na przyszłość, na kolejne 20-30-50 lat - dodał doktor Grzesiowski.