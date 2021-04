Premier: chcemy, aby od 10 maja każdy dorosły mógł zapisywać się na szczepienie

To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji w Legnicy przekazał, że rząd ma nadzieję na uruchomienie w drugim tygodniu maja rejestracji dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. Rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk wskazał, że harmonogram zapisów poszczególnych roczników zostanie przedstawiony we wtorek.

W poniedziałek działalność rozpoczęły pierwsze punkty szczepień powszechnych. Początkowo, w ramach pilotażu uruchomione zostanie szesnaście placówek, po jednej w każdym województwie. Docelowo ma być ich 471 w całym kraju.

Punkty w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców mają szczepić dziennie 200 osób, a w miejscowościach powyżej 50 tysięcy - co najmniej pół tysiąca.

Pierwszy z 16 pilotażowych punktów został uruchomiony w dolnośląskiej Legnicy. Rano odwiedzili go premier Mateusz Morawiecki i rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk.

Legnicki punkt masowych szczepień znajduje się w miejskiej hali sportowej przy ulicy Lotniczej 52. Będzie czynny od godziny 10 do 18.

Premier: chcemy przejść do kontrofensywy

- To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy. Do tej pory broniliśmy się cały czas przed tą ponurą zarazą - zauważył szef rządu na konferencji. Dodał, że dzisiaj jesteśmy "coraz lepiej przygotowani móc", aby "wykorzystać tę infrastrukturę do szczepień, która została stworzona".

Morawiecki przekazał, że legnickim punkcie szczepień powszechnych będzie możliwość szczepienia co najmniej tysiąca osób dziennie. - Dyrekcja szpitala, który jest patronem tego punktu szczepień, poinformowała nas, że może być to nawet więcej, tylko potrzeba, żeby szczepionki wpływały do nas jeszcze szerszym strumieniem - mówił premier.

Dodał, że znajdujemy się obecnie "w newralgicznym punkcie całego procesu szczepień".

Premier Mateusz Morawiecki w punkcie szczepień w Legnicy Adam Guz/KPRM

"Żeby każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał"

- Od 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia, a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej, znowu zależy to od liczby szczepionek, które przyjadą do Polski, żeby każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - powiedział premier.

Dodał, że ma nadzieję, że każdy Polak będzie chciał przyjąć szczepionkę.

Michał Dworczyk precyzował, że do 10 maja "wszyscy Polacy powyżej 18. roku życia będą mieli wystawione e-skierowania i będą mogli już się rejestrować na konkretne terminy szczepień". Zapowiedział, że szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą mogły się rejestrować, zostanie przedstawiony we wtorek.

Dworczyk: do 10 maja wszyscy Polacy powyżej 18. roku życia będą mogli rejestrować się na konkretne terminy szczepień TVN24

Rejestrować się na szczepienie można na cztery sposoby:

1. dzwoniąc na infolinię 989, 2. internetowo: korzystając z systemu e-Rejestracji i Internetowego Konta Pacjenta, 3. wysyłając SMS-a na numer 880-333-333, 4. bezpośrednio w punkcie szczepień.

Autor:akw//now

Źródło: TVN24