Ministerstwo Zdrowia zdecydowało w sprawie szczepień dawką przypominającą dla grupy 16-18

Władimir Putin zdaje sobie sprawę, że jego armia zatrzyma się po odniesieniu pierwszych dużych strat w przypadku inwazji na Ukrainę - powiedział w rozmowie z "The Times" Ołeksandr Pawluk, dowódca ukraińskich wojsk, walczących z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Pytany o reakcję Europy na ewentualną rosyjską agresję, odpowiedział: - Nikt tak naprawdę nie rozumie, że inwazja byłaby końcem wartości i sposobu istnienia Unii Europejskiej. Byłby to koniec projektu europejskiego. Jeśli Rosja dostanie kraj z potencjałem Ukrainy, to się nie zatrzyma. Następne będą kraje bałtyckie.