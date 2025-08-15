Dzieci w bazie lotniczej. "Z małych ust, wielkie słowa"

Dzieci składają życzenia żołnierzom z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego/Facebook

"Z małych ust - wielkie słowa. W mundurze uczymy się opanowania, siły i gotowości. Ale są chwile, które rozbrajają nas bardziej niż cokolwiek innego - to słowa dzieci. Czasem prostsze niż rozkaz, a mocniejsze niż salwa" - czytamy na Facebooku 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego.

W Dniu Wojska Polskiego opublikowali nagranie dzieci, które składają żołnierzom życzenia. "Bądźcie dzielni jak lwy i mili jak misie", "uważajcie na siebie i wracajcie cali", "jesteście bohaterami nawet bez peleryny" - to tylko niektóre ze słów, które wypowiadają najmłodsi.

Dzieci w 33. Powidzkiej Bazie Lotnictwa Transportowego Źródło: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego/Facebook

Nie tylko życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

33. Baza Lotnictwa Transportowego przekazała, że odwiedziły ją przedszkolaki z Witkowa. Opowiedziały, kim według nich jest żołnierz. "Ich słowa są szczere, niewinne, pełne wdzięczności i dziecięcej mądrości. To właśnie dla takich pokoleń pełnimy służbę - by mogły dorastać w bezpieczeństwie, w spokoju, w wolności" - napisała formacja, dodając, że ten film to nie tylko życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego.

"To przypomnienie, że za każdym naszym działaniem stoi cichy sens - dziecięcy uśmiech, poczucie bezpieczeństwa, przyszłość" - czytamy we wpisie.

