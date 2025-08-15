Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Polska

Dzieci w bazie lotniczej. "Z małych ust, wielkie słowa"

Dzieci, baza, życzenia
Dzieci składają życzenia żołnierzom z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego/Facebook
"Bądźcie dzielni jak lwy i mili jak misie", "uważajcie na siebie i wracajcie cali" - to tylko niektóre z życzeń dzieci dla polskich żołnierzy. 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego opublikowała w Dniu Wojska Polskiego okolicznościowe nagranie.

"Z małych ust - wielkie słowa. W mundurze uczymy się opanowania, siły i gotowości. Ale są chwile, które rozbrajają nas bardziej niż cokolwiek innego - to słowa dzieci. Czasem prostsze niż rozkaz, a mocniejsze niż salwa" - czytamy na Facebooku 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego.

"Rosja jest oczywiście zagrożeniem stałym. Ale nie jest niepokonywalna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rosja jest oczywiście zagrożeniem stałym. Ale nie jest niepokonywalna"

RELACJA

W Dniu Wojska Polskiego opublikowali nagranie dzieci, które składają żołnierzom życzenia. "Bądźcie dzielni jak lwy i mili jak misie", "uważajcie na siebie i wracajcie cali", "jesteście bohaterami nawet bez peleryny" - to tylko niektóre ze słów, które wypowiadają najmłodsi.

Dzieci w 33. Powidzkiej Bazie Lotnictwa Transportowego
Dzieci w 33. Powidzkiej Bazie Lotnictwa Transportowego
Źródło: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego/Facebook

Nie tylko życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

33. Baza Lotnictwa Transportowego przekazała, że odwiedziły ją przedszkolaki z Witkowa. Opowiedziały, kim według nich jest żołnierz. "Ich słowa są szczere, niewinne, pełne wdzięczności i dziecięcej mądrości. To właśnie dla takich pokoleń pełnimy służbę - by mogły dorastać w bezpieczeństwie, w spokoju, w wolności" - napisała formacja, dodając, że ten film to nie tylko życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego.

"To przypomnienie, że za każdym naszym działaniem stoi cichy sens - dziecięcy uśmiech, poczucie bezpieczeństwa, przyszłość" - czytamy we wpisie.

Defilada

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Defilada
Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego/Facebook

