Kierwiński i Kosiniak-Kamysz wybuczani i wygwizdani na placu Piłsudskiego

Kierwiński wybuczany i wygwizdany na placu Piłsudskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie jedenastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Policji, oficerowi Straży Granicznej oraz oficerowi Państwowej Straży Pożarnej. W ceremonii, obok prezydenta, wzięli udział także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński (w których gestii jest składanie wniosków o awanse żołnierzy i funkcjonariuszy).

Kosiniak-Kamysz u boku prezydenta wręczył oficerom Wojska Polskiego honorowe buzdygany, a następnie Kierwiński wręczył funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej pamiątkowe szable. Po wyczytaniu nazwiska szefa MSWiA część zgromadzonych na placu zaczęła buczeć i gwizdać. Taką reakcję słychać było też, gdy Kierwiński wręczał szable kolejnym oficerom.

Ponownie rozległo się buczenie i gwizdy, gdy Kosiniak-Kamysz został wyczytany i podszedł do mównicy, by wygłosić przemówienie.

Władysław Kosiniak-Kamysz wybuczany na Placu Piłsudskiego Źródło: TVN24

Kosiniak-Kamysz: krzyk, gwizd nie dały wolności

- Narodowe Święto niepodległości, jak co roku, jest lekcją patriotyzmu do przodu, na tak, za, a nie przeciwko komuś. Krzyk, gwizd nie dały wolności. To praca, modlitwa w sanktuariach od Częstochowy po Gietrzwałd, gdzie poszła iskra i to wymodlenie w chacie chłopskiej, gdzie pacierz zawsze był w naszym ojczystym, rodzimym języku - powiedział w trakcie swojego wystąpienia Kosiniak-Kamysz.

- Dziś stoimy wspólnie pomimo tego, że mamy różne poglądy, światopoglądy, różnie głosujemy, ale wspólny, święty, mianownik, któremu na imię Polska, jest nie do zmazania przez jakiekolwiek złe emocje, bo on jest świętością naszych przodków - dodał.

Kierwiński: obiecuję więcej

Po południu Kierwiński opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym napisał: "Agresywne reakcje wielbicieli PiS pokazują jedynie, że dobrze wykonuje swoją pracę. Dziękuję za ten doping. I obiecuję więcej...".

Agresywne reakcje wielbicieli PiS pokazują jedynie, że dobrze wykonuje swoją pracę. Dziękuję za ten doping. I obiecuję więcej... — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 11, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: Prezydent: polscy żołnierze i funkcjonariusze to świętość