Swietłana Cichanouska o wizycie Joe Bidena w Warszawie: pokazuje, jak ważną rolę odgrywa Polska w obecnej sytuacji w regionie

To już 31. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Mija miesiąc, odkąd uderzyły siły Władimira Putina. Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow przekazał, że w regionie siły Ukrainy przechodzą do kontrofensywy. Dodał, że wyzwolono kilka okupowanych wcześniej przez Rosjan miejscowości. Brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej podało, że wojska rosyjskie niechętnie angażują się w walki w mieście, preferując bombardowania i ostrzał artyleryjski. Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało, że do tej pory na atakowanych terenach zginęło 136 dzieci. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.