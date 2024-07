Kaczyński ostrzegał Ziobrę. Suwerenna Polska o "takich procedurach", rządzący chcą działań prokuratury 

List Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry nie był niczym nadzwyczajnym. Takie są procedury wyjaśnienia spraw medialnych w naszej koalicji - mówił poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta, komentując pismo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które prezes PiS skierował do ówczesnego ministra sprawiedliwości. - Ludzie PiS-u się skarżyli, a Jarosław Kaczyński na wszystko przymknął oko - ocenił Tomasz Trela (Lewica). Marcin Bosacki (KO) mówił o "dwóch skandalach".

Jarosław Kaczyński w 2019 roku napisał list do Zbigniewa Ziobry, w którym zwrócił się o "natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej" - podała "Gazeta Wyborcza", przytaczając treść listu. Ostrzegał, że przypadki nieprawidłowości "mogą przynieść fatalne skutki z punktu widzenia przebiegu kampanii".

Do tej sprawy odnieśli się w poniedziałek politycy Suwerennej Polski. - Kiedy rządziliśmy, podnoszone były różne rewelacje, spekulacje, co się rzekomo gdzie nie dzieje. Często zdarzało się, że pan prezes Jarosław Kaczyński prosił po prostu o wyjaśniania, o co chodzi w sprawie - mówił Sebastian Kaleta.

- Wówczas byliśmy fałszywie atakowani, że te pieniądze nie służą celom Funduszu Sprawiedliwości, a innym. Mówimy to od miesięcy - pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do strażaków, trafiały do szpitali, trafiały na tworzenie ośrodków pomocy pokrzywdzonym. Te wszystkie sensacje, które były opublikowane również wtedy, kompletnie nie miały związku z rzeczywistością. To były fałsze. I taką informację uzyskało również kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie - dodał Kaleta.

"Wyjaśnienia zostały przyjęte przez Prawo i Sprawiedliwość"

Mówił także, że "ten list nie był niczym nadzwyczajnym". - Takie są również procedury wyjaśnienia spraw medialnych w naszej koalicji. I tak, jak państwo widzicie, minęło pięć lat i wyjaśnienia w tym zakresie zostały przyjęte przez Prawo i Sprawiedliwość. Cała ta wieloletnia mistyfikacja wokół Funduszu Sprawiedliwości - operacja służb, prokuratury, wniosek o uchylenie immunitetu ministra Wosia w zeszłym tygodniu, to wszystko jest oparte na wyssanych z palca spekulacjach - mówił.

Tłumaczył, że "w czasie sprawowania rządów tłumaczyliśmy się naszym partnerom politycznym, odnosiliśmy się do publikacji, które na ten temat się pojawiały. To była normalna procedura". Zwrócił się do dziennikarzy: - Również, jak dzisiaj coś państwo opublikujecie, to często zdarza się, że nasi przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości czy również my ich, kiedy sprawa dotyczy ich środowiska, pytamy, o co chodzi, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. I w tym przypadku była to nieprawda - powiedział.

Kaleta mówił też, że opublikowany list ma także "drugi wymiar". - ABW przyszykuje dom posła, a potem to, co się w nim znalazło, czytamy w "Gazecie Wyborczej". Jasno widać, że to jest celowa operacja służb, które prowadzą to śledztwo w taki sposób, naruszając przepisy, ujawniając materiały ze śledztwa, żeby stworzyć atmosferę sensacji - twierdzi poseł Suwerennej Polski.

Trela: wychodzi szydło z worka

Inne zdanie na ten temat ma Tomasz Trela (Lewica). - Jarosław Kaczyński to taki pospolity kłamca, który w piątek utyskiwał, mówiąc, że (Michała) Wosia tutaj chcecie ukarać za Fundusz Sprawiedliwości, a dzisiaj wychodzi tak naprawdę szydło z worka. Pięć lat temu wiedział - nie pochwalał, nie cieszył się, ale jak już wygrali wybory, to Ziobro dalej był prokuratorem generalnym, dysponentem Funduszu Sprawiedliwości - mówił.

- Mam nadzieję i chciałbym, żeby prokuratura potraktowała to bardzo serio, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości i żeby Państwowa Komisja Wyborcza potraktowała to bardzo serio, odbierając subwencje PiS-owi. Dlatego że z pieniędzy publicznych nie można finansować partii politycznej. A Jarosław Kaczyński powinien za to ponieść odpowiedzialność, dlatego że on naprawdę o wszystkim wiedział. Bez zgody Kaczyńskiego nic się nie działo, tylko on jest po prostu takim kłamcą, który stoi na czele mafijnej grupy przestępczej - dodał Trela.

- Okazuje się, że ludzie PiS-u się skarżyli, a Jarosław Kaczyński na wszystko przymknął oko. Jak tylko wygrał wybory, to 20 parlamentarzystów było ważniejszych niż państwo, instytucje państwa i pieniądze publiczne, bo taki jest Kaczyński - władza i partia ponad wszystko. (...) Chciałbym, żeby prokuratura zrobiła użytek z tego listu, chciałbym, żeby Państwowa Komisja Wyborcza zrobiła użytek z tego listu - powiedział.

Bosacki: są dwa skandale

Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że "są dwa kluczowe skandale". - Po pierwsze - nic z tym nie zrobiono przez kolejne cztery lata i w kolejnych wyborach 2023 roku, z tego co wiemy, Fundusz Sprawiedliwości był używany jako prywatna skarbonka przez polityków Solidarnej Polski ponownie i to na większą skalę - powiedział.

- Zwrócę też uwagę na argumentację w tym liście Kaczyńskiego do Ziobry z 2019 roku. Tam nie ma nic o łamaniu prawa, o marnowaniu czy prywatyzacji pieniędzy publicznych. Tam jest tylko troska, żeby PiS-owi nie odebrano dotacji, jeśli Państwowa Komisja Wyborcza zobaczy, jakie tam w Funduszu Sprawiedliwości są przewały. To jest taki stopień cynizmu, nad którym można tylko ubolewać i dziękować wyborcom, że to zakończyli 15 października 2023 roku - dodał Bosacki.

