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Żołnierz zginął, jadąc motocyklem. Uderzył w krzyż

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Wypadek w Lutczy
Wypadek w Lutczy
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: KSRG OSP Lutcza
Zginął żołnierz z 41. bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Mężczyzna miał wypadek na motocyklu

W piątek w Lutczy w województwie podkarpackim zginął 48-letni żołnierz. Mężczyzna zmarł w szpitalu po wypadku na motocyklu.

Jak informuje "Fakt" kierowca motocykla na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w przydrożny krzyż. Mimo przetransportowania śmigłowcem pogotowia do szpitala jego życia nie udało się uratować.

Śmierć mężczyzny potwierdziła gazecie por. Marlena Kuna, oficer prasowy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Na Facebooku jednostki pojawił się wpis o wypadku żołnierza.

Źródło: Fakt, tvn24.pl
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Tagi:
Wypadekmotocyklista
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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