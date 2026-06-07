Żołnierz zginął, jadąc motocyklem. Uderzył w krzyż
W piątek w Lutczy w województwie podkarpackim zginął 48-letni żołnierz. Mężczyzna zmarł w szpitalu po wypadku na motocyklu.
Jak informuje "Fakt" kierowca motocykla na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w przydrożny krzyż. Mimo przetransportowania śmigłowcem pogotowia do szpitala jego życia nie udało się uratować.
Śmierć mężczyzny potwierdziła gazecie por. Marlena Kuna, oficer prasowy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Na Facebooku jednostki pojawił się wpis o wypadku żołnierza.
Źródło: Fakt, tvn24.pl