Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Mogę być szczery?". Konflikt w PiS to "miód na me serce"

|
19 1045 kawa cl-0010
Biedroń o konflikcie w PiS: to jest miód na me serce
Źródło: TVN24
To musi być miód na nasze serca. Te wszystkie podziały, to, że tam się wszystko sypie i wali, że oni się wszyscy kłócą między sobą - ocenił konflikt w PiS europoseł Lewicy Robert Biedroń. Zdaniem Agnieszki Pomaski z KO w partii Jarosława Kaczyńskiego chodzi o "bezpardonową walkę o władzę". - Wszyscy jesteśmy bardzo głęboko zaniepokojeni - przyznał Tobiasz Bocheński z PiS.

Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego stało się w ostatnim czasie kością niezgody w PiS. Jarosław Kaczyński zapowiedział w piątek, że dla ludzi, którzy będą się angażować w to stowarzyszenie, "miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie".

Upust swoim emocjom podzieleni politycy PiS dają także w mediach społecznościowych, gdzie w sobotę wieczorem starli się Marcin Horała z Tobiaszem Bocheńskim. O tym, co dzieje się w partii dyskutowali politycy w "Kawie na ławę" w TVN24.

Marcin Złotkowski

Pomaska: chodzi o bezpardonową walkę o władzę

Zdaniem posłanki KO Agnieszki Pomaski w konflikcie w PiS chodzi o "bezpardonową walkę o władzę". - Chodzi o to, żeby ponownie móc wykorzystywać środki publiczne do własnych, partykularnych, partyjnych celów. Chodzi o to, żeby zarabiać na kryzysach, jak na pandemii, na wojnie. Chodzi o to, żeby rozmontowywać wymiar sprawiedliwości - wymieniała.

Oceniła, że "monolit się rozpada wtedy, kiedy nie ma władzy we własnych rękach". - Bardzo dobrze, kiedy największa partia opozycyjna pokazuje swoją prawdziwą twarz - powiedziała.

Źródło: TVN24

Bocheński: jesteśmy bardzo zaniepokojeni

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński powiedział: - Wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości jesteśmy bardzo głęboko zaniepokojeni obecną sytuacją.

- Stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz władz Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo jasne, to znaczy: nie można budować osobnych ciał obok Prawa i Sprawiedliwości, których celem jest aktywność polityczna - mówił.

Bez Rozwoju Plus, za to z Polskim Ładem pod nowym szyldem. Politycy PiS w Toruniu
- Ogłoszenie tej inicjatywy politycznej w środę wieczorem przez Mateusza Morawieckiego nie było ani uzgodnione, ani nie było za zgodą, ani nie było za wolą - dodał Bocheński.

Zdaniem europosła PiS "nie można budować ciała politycznego, do którego zaciąga się na różnych zasadach (...) posłów z klubu parlamentarnego, dlatego że następnie pojawiają się we wszystkich mediach informacje, że następuje rozłam w Prawie i Sprawiedliwości". - Mamy głęboką nadzieję, że Mateusz Morawiecki i koleżanki, i koledzy się opamiętają i nie będą szli tą drogą - powiedział.

Źródło: TVN24

Biedroń: to miód na me serce

Europoseł Lewicy Robert Biedroń, pytany o konflikt w PiS, odpowiedział: - Mogę być szczery? Bez przekazu partyjnego i w ogóle, to, co naprawdę czuję? To jest miód na me serce. To jest wspaniałe.

- Prezes Kaczyński miał partię władzy. Miał ogromną partię, maszynę do wygrywania wyborów. I dzisiaj traci kontrolę nad swoją partią - ocenił.

- To musi być miód na nasze serca. Te wszystkie podziały, to, że tam się wszystko sypie i wali, że oni się wszyscy kłócą między sobą, to jest najlepsza wiadomość nie tylko dla nas jako koalicji rządzącej, ale także dla Polski - mówił Biedroń. Europoseł Lewicy powiedział, że "tam jest po prostu histeria, panika".

Bryłka: to już nie jest ten prezes sprzed kilku lat

Eurposłanka Konfederacji Anna Bryłka oceniła, że napięcia w PiS wynikają "również ze słabych sondaży i że nie ma tego efektu Czarnka, którego się chyba PiS spodziewał".  

- PiS stoi przed bardzo ważnym pytaniem, w jakim kierunku chce budować swój wizerunek przed wyborami w 2027 roku - powiedziała. - Tam się spierają bardzo silnie dwie narracje, czyli narracja pozyskiwania wyborców elektoratu mojej partii, partii pana Grzegorza Brauna (...) i z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który jest zdecydowanie bliżej centrum - mówiła Bryłka.

- Prezes Kaczyński traci władzę nad partią, to już nie jest ten prezes sprzed kilku lat. Rozpoczął się proces szukania następcy po Jarosławie Kaczyńskim - oceniła.

Źródło: TVN24

Gajadhur: PiS, Konfederacja i stowarzyszenie Morawieckiego mają jeden cel

Alvin Gajadhur z kancelarii prezydenta powiedział, że Pałac Prezydencki "obserwuje sytuację". - Najważniejszym celem i jestem przekonany, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, stowarzyszenie [Rozwój Plus - red.], Konfederacja mają jeden cel. Odsunięcie Donalda Tuska od władzy - mówił.

- Jak patrzymy na sondaże, jak były wybory prezydenckie, to pan prezydent Karol Nawrocki też nie miał na początku kampanii dobrych sondaży, a przecież wygrał - zwrócił uwagę.  

Źródło: TVN24

Żywno: ciekawe, kiedy robi się ruch po prawej stronie

- Cudownie brzmi koniec nudy po stronie prawicy. Nudy, która była oparta o decyzyjność jednego człowieka i usłużność wszystkich polityków prawej strony wobec jednego prezesa - ocenił wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.

- Ciekawe jest to, kiedy robi się pewien ruch po prawej stronie. Ruch, który spowoduje także dla koalicji rządzącej jakieś swoistego rodzaju możliwe wypuszczenie się w kierunku pozyskania wyborców, którzy zapewne akurat za tą nudą przepadali - mówił.

Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Bocheński o stowarzyszeniu Morawieckiego: mam nadzieję, że się opamiętają
19 1045 kawa cl-0005

19 1045 kawa cl-0005
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Koalicja ObywatelskaTobiasz BocheńskiPrawo i SprawiedliwośćRobert BiedrońLewicaKonfederacjaKancelaria Prezydenta RPMaciej ŻywnoPolska 2050Jarosław Kaczyński
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica