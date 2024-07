Ponosimy bez przerwy koszty wojny, podrywając samoloty w czasie, gdy Rosja ostrzeliwuje Ukrainę. Te samoloty powinny latając zestrzeliwać rakiety, które zmierzają w kierunku naszej granicy - mówił w TVN24 generał Stanisław Koziej.

Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Donald Tusk podpisali w Warszawie umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. W umowie została zapisana między innymi "potrzeba rozmowy" na temat zestrzeliwania przez polskie siły zbrojne pocisków zmierzających w stronę Polski, gdy są jeszcze nad terytorium ukraińskim.

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" o takiej koncepcji mówił generał brygady Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

- Zauważmy, że my ponosimy bez przerwy koszty tej wojny, podrywając ciągle samoloty (w czasie, gdy Rosja ostrzeliwuje Ukrainę - red.). Samoloty latają, a efektu nie ma. One powinny latając zestrzeliwać te rakiety, które zmierzają w kierunku naszej granicy, bo nie wiemy, czy one pomyłkowo, czy intencjonalnie nie wpadną w naszą przestrzeń. Nie wiemy też, co one niosą w swoim ładunku - wskazywał.

Koziej podkreślił, że "powinniśmy sobie na Zachodzie uświadomić, że jesteśmy w drugiej zimnej wojnie między Rosją i Zachodem i w stosunku do charakteru tej drugiej zimnej wojny musimy podejmować odpowiednie działania, adekwatne do warunków".

- Putin nas cały czas straszy, cały czas nas szantażuje, cały czas głosi różne koncepcje, chociażby w obszarze broni nuklearnej. Moim zdaniem Zachód, NATO za mało robi, aby jakoś neutralizować tę agresywną doktrynę nuklearną Rosji w przestrzeni narracyjnej - ocenił.

Koziej: trzeba Putinowi stawiać pewne dylematy

Koziej mówił też o rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Waszyngtonie. - Nie spodziewam się, żeby ten szczyt był jakiś rewolucyjny. Raczej widzę go jako ewolucyjny, czyli będzie dokładanie kolejnych elementów do tego kursu, do tego kierunku, które NATO realizuje, zwłaszcza po 2022 roku - przewidywał.

- Najwyższa pora, żebyśmy w Sojuszu zrozumieli, że trzeba Putina stawiać przed pewnymi dylematami, aby on miał problem, czy wysyłać te rakiety w kierunku do granicy NATO, żeby one tam leciały, a potem zakręcały i atakowały Ukraińców od zachodu i tak dalej. Bo my jak gdyby dajemy Putinowi swoim terytorium dodatkową osłonę do lepszych ataków na Ukrainę - powiedział Koziej.

