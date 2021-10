Zastępca dyrektora Caritas: nie dostaliśmy pozwolenia na wjechanie na terytorium stanu wyjątkowego

Sejm zgodził się na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią, co oznacza, że na granicę nie mogą się również dostać przedstawiciele takich organizacji jak Caritas. - Pokładam nadzieję w panu Bogu, że natchnie ludzi dobrej woli, że wszystkie dzieci, wszyscy ludzie, którzy cierpią, będą bezpieczni - mówił w TVN24 w piątek franciszkanin, brat Kordian Szwarc, zastępca dyrektora Caritas.

W poniedziałek przed placówką Straży Granicznej w Michałowie na Podlasiu przebywało ponad 20 migrantów, w tym kobiety oraz ośmioro dzieci. W środę rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz przekazała, że wobec migrantów "zastosowano procedurę zgodnie z rozporządzeniem". Na pytanie, czy to oznacza, że zostali wywiezieni z powrotem na granicę, Zdanowicz odparła: - Tak, zostali doprowadzeni do linii granicy i teraz znajdują się na Białorusi.

Caritas nie może dostać się na terytorium objęte stanem wyjątkowym

Dodał, że Caritas dostarcza pomoc do ośrodków zamkniętych, do których kierowanie są migranci. Stwierdził, że "w wyniku dialogu, usłyszeniu jaka jest sytuacja, przygotowujemy w tym momencie pakiety", dla osób zziębniętych w lesie, "dzięki którym będzie możliwe udzielenie natychmiastowej pomocy takiej osobie znalezionej gdziekolwiek".

- Jedziemy tam na miejsce i chcemy zorganizować spotkanie ze wspólnotami katolickimi, że gdyby jakakolwiek pomoc była potrzebna, to Caritas Polska służy wsparciem każdej osobie, która można udzielić pomocy tam na miejscu, gdzie my nie możemy wjechać - mówił.

Ksiądz: wszelkie służby to są ludzie

Na pytanie, czy jest nadzieja na to, że władze dopuszczą na miejsce organizacje takie jak Cartias odpowiedział, że "wszelkie służby to są ludzie". - Mam nadzieję, że ta pomoc jest udzielana rzeczywiście tym, którzy tej pomocy potrzebują - mówił.

Dodał, że chcą, aby docelowo te osoby "jak najszybciej wyszły" z tych ośrodków i "poczuły się w Polsce jak w domu". - To jest cały proces wychodzenia z tego kryzysu, w którym te osoby znalazły się często nie z własnej winy - wyjaśniał.

- Ten problem na pewno nie będzie malał, tylko będzie wzrastał i my staramy się, aby każda osoba i instytucja, która zwraca się do Caritas Polska, żeby otrzymała pomoc - zaznaczył. Zaapelował, aby zwracać się do nich o pomoc, bo "każde życie jest ważne".