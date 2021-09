Stan wyjątkowy ma zostać przedłużony. Rząd jeszcze dziś skieruje wniosek do prezydenta

Stan wyjątkowy ma zostać przedłużony o kolejne 60 dni. Rzecznik rządu Piotr Mueller na konferencji prasowej we wtorek poinformował, że rząd podjął decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie. - Prowokacje prezydenta Alaksandra Łukaszenki mogą być w najbliższym czasie kontynuowane - powiedział rzecznik.

Stan wyjątkowy od 2 września obowiązuje w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Obejmuje on 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim). Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie mogą pracować media. Wszystkie informacje pochodzące z tego rejonu są przekazywane opinii publicznej przez czynniki oficjalne. Przedstawiciele rządu uzasadniali konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową" oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad (zakończyły się 16 września).

Stan wyjątkowy. Wniosek o przedłużenie

Mueller na konferencji prasowej we wtorek poinformował, że rząd podjął decyzję o zwróceniu się do prezydenta Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. - Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal bardzo trudna - mówił.

Stwierdził, że "od początku tej wojny hybrydowej" granicę Polski z Białorusią "próbowało przekroczyć około 10 tysięcy osób". - Codziennie setki migrantów próbują przekroczyć nielegalnie polską granicę. Polska Straż Graniczna, wojsko i policja podejmują wszelkie działania, aby nie dopuścić do tego typu działań - dodał.

- Naszym obowiązkiem jest nie tylko zabezpieczyć granicę Polski, ale i Unii Europejskiej, w tym przypadku jest to tożsama granica - zaznaczył Mueller. - Prowokacje prezydenta Łukaszenki mogą być w najbliższym czasie nadal kontynuowane - powiedział. Stwierdził, że mają one "charakter zorganizowany", a osoby, które próbują przekroczyć granicę są "powiązane z Państwem Islamskim", a są również takie, które "przebywały wcześniej na terytorium Rosji".

- Mówimy tutaj o zorganizowanych działaniach, które mają naruszać integralność terytorialną Polski poprzez naruszanie granic w sposób nielegalny - mówił Mueller. Poinformował, że rząd dziś przekaże wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego do prezydenta Dudy.

Wcześniej tego dnia Duda spotkał się z premierem Morawieckim. - Pan premier Mateusz Morawiecki spotkał się dzisiaj z panem prezydentem, aby jeszcze przed posiedzeniem rządu przedstawić panu prezydentowi informację, że właśnie na dzisiejszym posiedzeniu rządu będzie procedowany wniosek do pana prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego. W związku z tym pan premier poinformował pana prezydenta o bieżącej sytuacji. Wiemy, że pan prezydent chce jeszcze (...) pozyskać informacje od poszczególnych służb w tym zakresie - relacjonował Mueller. Dodał, że prezydent Duda jest w stałym kontakcie w tej sprawie zarówno z premierem, jak i właściwymi ministrami.

Stan wyjątkowy. "To nie są osoby, które są uchodźcami"

Podkreślił, że Polska - w koordynacji z innymi krajami UE, m.in. Litwą i Łotwą oraz innymi krajami wspomagającymi działania, jeśli chodzi o politykę międzynarodową i dyplomację - podejmuje "działania w zakresie ochrony polskiej granicy przed zorganizowanymi grupami migrantów, które zostały na teren Białorusi sprowadzone w sposób zorganizowany przez reżim prezydenta Łukaszenki". - W sposób zorganizowany, samolotami - dodał. - To nie są osoby, które są uchodźcami. To są osoby, które się tam znalazły w większości przypadków przynajmniej na tyle, ile wiemy z informacji, w sposób dobrowolny. W związku z tym naprawdę byłbym wdzięczny, by nie wpisywać się w te przekazy, które są pisane w Moskwie i Mińsku - zaznaczył.