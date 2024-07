Sprawa "rekompensaty" Magierowskiego. Mastalerek: prezydent nie był o tym poinformowany

Pan prezydent nie był o tym poinformowany, ani nikt z Kancelarii Prezydenta. To są decyzje ambasadora Marka Magierowskiego - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Odniósł się w ten sposób do żądania, jakie ambasador w USA postawił w związku z tym, że MSZ wzywa go do kraju.

Marcin Mastalerek został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sprawę ambasadora w USA Marka Magierowskiego i żądania, jakie postawił w związku z tym, że MSZ wzywa go do kraju. Według ustaleń dziennikarza WP Patryka Michalskiego, propozycja Marka Magierowskiego "porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy" wpłynęła do MSZ w ubiegłym tygodniu. Ambasador w USA, którego MSZ wzywa do kraju, proponuje, by jego umowa uległa rozwiązaniu z ostatnim dniem lipca tego roku, ale jednocześnie chce, żeby resort zapłacił mu niemal 346 470 złotych oraz 137 340 dolarów.

Wirtualna Polska napisała, że ambasador Polski w USA wyliczył prawie milion złotych "rekompensaty", zakładając, że swoją funkcję wypełniałby zwyczajowo przez pełne cztery lata, czyli do 23 listopada 2025 roku. Dlatego w propozycji wskazał, że chciałby płatności z góry za okres od 1 sierpnia 2024 roku do 23 listopada 2025 roku.

Szef MSZ Radosław Sikorski po ujawnieniu sprawy napisał, że "ponawia" wniosek do prezydenta o odwołanie Magierowskiego z placówki w Waszyngtonie.

Mastalerek: prezydent nie był poinformowany

Mastalerek był pytany czy prezydent lub jego otoczenie było informowane o żądaniu ze strony Magierowskiego. - (Prezydent - red.) nie był o tym poinformowany, ani nikt z Kancelarii Prezydenta nie był o tym poinformowany. To są decyzje ambasadora Magierowskiego, jeżeli oczywiście to jest prawda, bo nie wypowiedział się na ten temat - przekazał szef gabinetu prezydenta.

- Pamiętam dokładnie, kto rozpoczął aferę z ambasadorami i kiedy. Było to dokładnie 12 marca, kiedy odbyło się świetne spotkanie w Waszyngtonie, podczas 25. rocznicy wejścia Polski do NATO. Było spotkanie z prezydentem Bidenem, w którym uczestniczył prezydent Duda i premier Donald Tusk - mówił, dodając, że "dwie godziny" po tym spotkaniu Tusk ogłosił, że wielu ambasadorów ma wrócić ze swoich placówek do kraju.

Dopytywany o postawę Magierowskiego, odparł: - Mogę mówić tylko za siebie. Ja bym tak nie zrobił, ale to są sprawy ambasadora Magierowskiego. Nie wiem, czy są prawdziwe, nie wiem, czy tak jest, czy nie.

Mastalerek: prezydent do każdego z ambasadorów podchodzi tak samo

Jego zdaniem do "afery z ambasadorami" doprowadzili Donald Tusk i Radosław Sikorski. - Prezydent tym różni się właśnie od premiera Donalda Tuska i tym różni się od Radosława Sikorskiego, że podchodzi odpowiedzialnie do sprawy. Dla niego nie ma ambasadorów Platformy Obywatelskiej, nie ma ambasadorów Prawa i Sprawiedliwości, nie ma ambasadorów rządu, są ambasadorowie Rzeczypospolitej. A Donald Tusk i Radosław Sikorski chcieliby mieć swoich kolegów partyjnych - mówił dalej Mastalerek.

- Prezydent do każdego z ambasadorów podchodzi tak samo. Chce, by była przestrzegana konstytucja i konwencja wiedeńska - dodał.

Mastalerek o Klichu: pan naprawdę myśli, że prezydent by się na to zgodził?

Mastalerek był też pytany o senatora Bogdana Klicha, który jest obecnie kandydatem na ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. - Pan naprawdę myśli, że prezydent zgodziłby się, żeby ambasadorem u naszego najważniejszego sojusznika był człowiek, który nawet przez Donalda Tuska i jego rząd został odwołany, bo był po prostu słabym ministrem obrony narodowej? Przecież nawet politycy Platformy o Bogdanie Klichu mówili, że on może i psychiatrą był dobrym, ale po prostu był beznadziejnym ministrem obrony narodowej. To dlatego Tomasz Siemoniak został zamiast (niego) ministrem obrony narodowej - zwrócił się Mastalerek do prowadzącego program.

- Chcą mieć ambasadora Platformy Obywatelskiej, a będą mieli kierownika Bogdana Klicha - dodał szef gabinetu prezydenta, nawiązując do tego, że Klich, w związku ze sporem między prezydentem a rządem, nie będzie pełnoprawnym ambasadorem, a jedynie kierownikiem placówki.

Mastalerek: w Milwaukee byliśmy w konkretnym celu

Mastalerek był też pytany o swoją obecność na konwencji republikanów w Milwaukee, podczas której Donald Trump oficjalnie został kandydatem na prezydenta USA.

- W Milwaukee byliśmy w konkretnym celu dlatego, żeby realizować to, co mówi prezydent, że bez względu na to, czy to demokraci, czy republikanie będą rządzili, to polską racją stanu jest współpraca właśnie z USA w sprawach strategicznych. Prezydent Duda potrafił współpracować z prezydentem Obama, z prezydentem Trumpem i z Joe Bidenem - powiedział.

Prezydencki minister mówił, że szef MSZ Radosław Sikorski często powołuje się w wywiadach w amerykańskich mediach na to, że prezydent Duda ma świetne kontakty z Donaldem Trumpem. - Radosław Sikorski wręcz się tym chwali i bardzo dobrze - powiedział Mastalerek.

- Jeżeli mogę, to chciałbym doradzić, bo może akurat tę stację TVN ogląda premier Donald Tusk. (...) Jeżeli ogląda to: Panie premierze, proszę już zaprzestać ataków na republikanów i Donalda Trumpa, bo to szkodzi. Proszę raczej zachowywać się tak, jak Radosław Sikorski - zaapelował Mastalerek.

Autorka/Autor:mjz/ft

Źródło: TVN24