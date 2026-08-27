Polska Jest decyzja sądu w sprawie ENA Marcina Romanowskiego Mikołaj Stępień |

Czy Tusk stawiłby się na przesłuchaniu w sprawie Romanowskiego? Premier odpowiada Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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O decyzji sądu poinformowano w czwartkowym komunikacie. Jak czytamy, wniosek obrońcy Romanowskiego - Bartosza Lewandowskiego - o uchyelenie Europejskiego Nakazu Aresztowania nie został uwzględniony.

Jednocześnie, jak zaznaczono w komunikacie, sąd pozostawił bez dalszego biegu wniosku dowodowe obrony, w tym wniosek o "przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Prezesa Rady Ministrów". O przesłuchanie premiera Donalda Tuska wnosił obrońca Romanowskiego.

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Żurek: to by było na tyle z procesowego teatru

Decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie skomentował we wpisie w serwisie X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

"To by było na tyle z procesowego teatru i prób ucieczki przed odpowiedzialnością za miliony z Funduszu Sprawiedliwości" - ocenił.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego w mocy - sąd nie uwzględnił wniosków obrony.



To by było na tyle z procesowego teatru i prób ucieczki przed odpowiedzialnością za miliony z Funduszu Sprawiedliwości. — Waldemar Żurek (@w_zurek) August 27, 2026 Rozwiń

Obrońca Romanowskiego chciał przesłuchać Tuska. Jest decyzja sądu

18 sierpnia premier Donald Tusk przekazał, że według służb były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski "na 99 procent" przebywa w Naddniestrzu. Wcześniej do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz koperty wynikało, że przesyłka została nadana w znajdującym się na terenie Nadniestrza Tyraspolu.

Tego samego dnia obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewanowski, poinformował, że złożył kolejny wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dotyczyło on przesłuchania premiera Donalda Tuska w charakterze świadka w sprawie potencjalnego wydania listu żelaznego, a także potencjalnego wycofania europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego. Ocenił wówczas, że oświadczenie szefa rządu dotyczące jego klienta stanowi "nieocenione wsparcie" i "istotny dowód" w sprawie ustalenia miejsca pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości.

W odpowiedzi na działania obrońcy Romanowskiego, szef polskiego rządu deklarował gotowość do złożenia wyjaśnień w tej sprawie.