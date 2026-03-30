Polska

Sprawa małżeństw jednopłciowych. Wniosek PiS w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny
Katarzyna Kotula: wyrok NSA to krok milowy
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wnoszą o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów, na podstawie których Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do rejestru małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił 20 marca orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego polskich obywateli, zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego.

Warchoł o wniosku PiS

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zaznaczył wtedy, że wyroku NSA nie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, ale można zaskarżyć przepis, na podstawie którego NSA wydał orzeczenie i zapowiedział w tej sprawie wniosek do TK.

O złożeniu takiego wniosku poinformował w piątek na platformie X poseł PiS Marcin Warchoł.

"Z grupą posłów PiS złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który napisałem w obronie małżeństwa, rodziny i prawa naturalnego. Nie ma zgody na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków homoseksualnych, wbrew polskiej konstytucji. Nie ma zgody na sądową uzurpację władzy przez NSA, który w myśl demokracji walczącej też zaczął stosować prawo jak on je rozumie" - napisał Warchoł.

"W Polsce małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny - tak mówi konstytucja. Jeśli jakiś sędzia ma z tym problem, złożyliśmy do TK wniosek, aby mu to wytłumaczył i przywrócił w Polsce prawo" - dodał.

W poniedziałek wniosek pojawił się na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa otrzymała sygnaturę.

Grupa posłów wnioskuje o stwierdzenie niezgodności z konstytucją art. 107 pkt 3 oraz art. 104 ust. 5 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego "w zakresie obejmującym nie wynikającą z ustawy kompetencję kierownika urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zawartego za granicą związku niestanowiącego małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny".

Wyrok w sprawie małżeństwa Polaków zawartego w Berlinie

Wyrok NSA dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Chcąc być traktowani w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, jako że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.

W 2023 roku w tej sprawie NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później - w listopadzie 2025 roku - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Trybunał KonstytucyjnyPrawo i SprawiedliwośćNaczelny Sąd AdministracyjnymałżeństwaLGBT
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
