"Bezprawna manipulacja składem, oczywisty brak obiektywizmu". Bodnar wnioskuje o wyłączenie Przyłębskiej

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyłączenie ze składu Julii Przyłębskiej "z uwagi na jej działania świadczące o braku obiektywizmu i bezstronności". Chodzi o rozprawę dotyczącą pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Bodnar przekazał, że doszło do "bezprawnej" zmiany składu wyznaczonego do orzekania w tej sprawie.