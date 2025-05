Nawrocki nie mógł odnaleźć pana Jerzego. Onet: znaleźliśmy go w kilka godzin

Onet odnalazł pana Jerzego, z którym nie miał kontaktu Karol Nawrocki Źródło: TVN24

Pan Jerzy, starszy mężczyzna, którego mieszkanie przejął kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki, trafił do państwowego Domu Opieki Społecznej - podał Onet. W niedzielę rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki oświadczyła, że kandydat PiS na prezydenta nie ma kontaktu z mężczyzną, który przekazał mu mieszkanie.

Kluczowe fakty: Portal Onet podał, że ustalił, że pan Jerzy został umieszczony w jednym z państwowych DPS-ów w Gdańsku.

W niedzielę rzeczniczka Nawrockiego oznajmiła, że ten próbował odnaleźć mężczyznę poprzez sąsiadów i znajomych.

Według ustaleń Onetu, Nawrocki - wbrew publicznie składanym deklaracjom - nie ma jednego mieszkania, tylko dwa.

Pan Jerzy to schorowany 80-latek. W 2017 roku przekazał swą kawalerkę Karolowi Nawrockiemu i jego żonie Marcie. W zamian za to mieli się nim opiekować - napisał w poniedziałek Onet. Jak pisze portal, "nie ulega wątpliwości, że w tej chwili Nawrocki panem Jerzym się nie opiekuje ani mu nie pomaga".

"Ustaliliśmy, że mężczyzna został umieszczony w jednym z państwowych DPS-ów w Gdańsku i to pracownicy tej placówki się nim zajmują. Wiemy dokładnie, gdzie przebywa, ale ze względu na ochronę jego prywatności, nie podajemy tej informacji" - przekazał Onet. Jak dodali dziennikarze, "odnaleźli mężczyznę w ciągu kilku godzin".

Wpis rzeczniczki

W niedzielę rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki oznajmiła, że nie ma on kontaktu z mężczyzną, który przekazał mu mieszkanie. Kontakt miał urwać się w grudniu zeszłego roku, kiedy kandydat chciał odwiedzić pana Jerzego w związku ze świętami Bożego Narodzenia - wynika z jej oświadczenia.

"Karol Nawrocki próbował odnaleźć go poprzez sąsiadów i znajomych, jednak bezskutecznie" - napisała Wierzbicki.

Rzeczniczka pisała, że pan Jerzy to sąsiad Karola Nawrockiego i że Nawrocki od wielu lat mu pomagał oraz że to on przekazał mężczyźnie pieniądze na wykup mieszkania, które ten obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc.

"Kiedy Pan Jerzy wszedł w konflikt z prawem, nadal wielokrotnie zwracał się o pomoc do Karola Nawrockiego i zawsze ją otrzymywał. Odkąd mieszkanie stało się formalnie własnością Karola Nawrockiego, ten nadal pomagał Panu Jerzemu, regularnie opłacając rachunki, robiąc zakupy spożywcze, wykupując leki itp. Warto podkreślić, że w mieszkaniu tym Karol Nawrocki nigdy nie mieszkał, nigdy go nie wynajmował, ani nie czerpał z niego jakiejkolwiek korzyści majątkowej. Opłaty za mieszkanie uiszcza do dziś. Pan Jerzy wciąż jest dysponentem mieszkania" - podała.

Onet o "nieścisłościach" w oświadczeniu Wierzbicki

W poniedziałkowej publikacji Onet odnotował, że w oświadczeniu Wierzbicki jest sporo nieścisłości.

"Pan Jerzy nigdy nie był sąsiadem Nawrockiego, bo mieszkali w odległości 20 minut spaceru. Poza tym skoro pan Jerzy przebywa w DPS, to nie ma mowy, żeby dysponował swą dawną kawalerką, która dziś już należy do Nawrockich. Po trzecie wreszcie - zupełnie niezrozumiałe są rozliczenia finansowe między Nawrockim a panem Jerzym" - ocenił portal.

"Do tej pory Wierzbicki twierdziła, że Karol Nawrocki nabył prawo własności do kawalerki pana Jerzego w zamian za wkład finansowy oraz 'od lat sprawowaną opiekę nad właścicielem, w tym ponoszenie kosztów utrzymania mieszkania'. W niedzielnym oświadczeniu napisała, że 'Karol Nawrocki przekazał Panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które Pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc'" - napisał Onet, dodając, że "najbardziej zaskakujące jest to, że Nawrocki nie był w stanie znaleźć pana Jerzego przez niemal pół roku, skoro nam ustalenie, w którym DPS przebywa, zajęło zaledwie kilka godzin".

Onet: nie jedno, a dwa mieszkania Nawrockiego

Wcześniej Onet ustalił, że Nawrocki - wbrew publicznie składanym deklaracjom - nie ma jednego mieszkania, tylko dwa.

"Kandydat PiS na prezydenta mieszka z rodziną w trzypokojowym, 60-metrowym mieszkaniu w gdańskiej dzielnicy Siedlce. To relatywnie nowe mieszkanie. Nawrocki wraz z żoną Martą kupili je pod koniec 2013 r. na rynku pierwotnym za zaciągnięty w banku Pekao kredyt. Do dziś w księdze wieczystej lokalu wpisana jest hipoteka na kwotę 571 tys. 481 zł i 60 gr" - napisał.

Drugie mieszkanie - jak podał Onet - kawalerka o powierzchni 28,5 metra kwadratowego, oddalona od pierwszego mieszkania o około 20 minut spacerem. "Mieści się w dwupiętrowym bloku, również na gdańskich Siedlcach. Ten lokal nabyli za gotówkę, w marcu 2017 roku od osoby prywatnej - 70-letniego wówczas Jerzego Ż." - ujawnił Onet.

"Co ciekawe, umowę przedwstępną na zakup tego mieszkania Nawroccy podpisali z Jerzym Ż. już pięć lat wcześniej. Przez ten czas do księgi wieczystej nieruchomości wpisane było ich 'roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego (tu numer) na warunkach i w terminie określonym w umowie przedwstępnej sprzedaży'. W księdze wieczystej nie ma hipoteki, a zatem Nawroccy weszli w posiadanie tego mieszkania bez zaciągania kredytu" - pisze dalej Onet.