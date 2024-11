"Liczba zaangażowanych osób z różnych środowisk w tej sprawie naprawdę będzie duża"

Pomaska: gdzie były służby?

Posłanka KO Agnieszka Pomaska - zapytana, czy Sutryk stracił poparcie i zaufanie KO, i zostanie wezwany do dymisji z urzędu - oceniła, że w wątku dotyczącym Sutryka "w pierwszej kolejności sytuację powinni podjąć radni, w tym przypadku Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu i władze Koalicji czy Platformy w regionie".

Zauważyła, że sprawa prezydenta Wrocławia "dotyczy 2019-2020 roku". - Gdzie wtedy były służby? Dlaczego wtedy nie zajmowaliście się to sprawą? Nie zajmowaliście się tą sprawą, dlatego, że ona dotyczyła polityków Prawa i Sprawiedliwości - mówiła posłanka KO, kierując swoje słowa do przedstawiciela PiS w studiu.

Żukowska: sprawa bulwersująca

- Ja oczekuję od pana prezydenta Sutryka, że do wyjaśnienia sprawy - bo mamy domniemanie niewinności - czyli do prawomocnego rozstrzygnięcia, przekaże część swoich kompetencji - tych, które dotyczą zakresu nadzoru nad spółkami miejskimi chociażby, tych takich newralgicznych, żeby nie budzić żadnych kontrowersji i wątpliwości - swoim wiceprezydentom. Ma ich czterech - powiedziała.

Poseł PiS Marcin Przydacz , odnosząc się do zarzutów dla Karskiego i jego stanowiska, powiedział, że każdy ma prawo do obrony. Jak powiedział, nie zna szczegółów tej sprawy.

- Natomiast my pokazaliśmy, że w sytuacji, w której dotyczyło to jakiegoś polityka związanego z naszym obozem, automatycznie został zawieszony w prawach członka, wtedy kiedy sprawa była jasna - mówił. Dopytywany, czy ma na myśli decyzję dotyczącą Ryszarda Czarneckiego, potwierdził.

"Kuźnia kadr PiS"

"Patologie układają się warstwami"

Michał Wawer ( Konfederacja ) powiedział, że "w sprawie Sutryka, Collegium Humanum, patologie warstwami się układają". Jak mówił, jedną patologią jest sam "proceder łapówek za dyplomy". - Drugą patologią jest to, że lipny dyplom MBA jest wystarczający do tego, żeby pełnić funkcje w radzie nadzorczej spółki samorządowej, czy skarbu państwa - dodał.

"Tej sprawy nie warto upartyjniać"

Doradca prezydenta Stanisław Żaryn mówił, że "sprawa Collegium Humanum i to śledztwo jest bardzo skomplikowane z dwóch powodów". - Po pierwsze, ze względu na skalę tego procederu. Poza tym - ze względu na to, na co zwraca uwagę rzecznik ministra Siemoniaka - tam mamy do czynienia z realnymi ludźmi, którzy skończyli studia i mają realne dyplomy, chociaż z punktu widzenia wiarygodności w tej chwili nic nie znaczące i ludzi, którzy byli ewidentnie uczestnikami procederu korupcyjnego - mówił. Zaznaczył, że to było wyzwaniem od samego początku.