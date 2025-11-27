Politycy PiS w Budapeszcie. "Już nie wrócicie?"

Politycy PiS uważają, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski. Tylko Jarosław Kaczyński sądzi inaczej Źródło: W Kuluarach TVN24

W poniedziałek posłowie PiS Janusz Kowalski i Dariusz Stefaniuk przebywają w Budapeszcie - wynika z wpisów Kowalskiego w serwisie X. Polityk poinformował, że w drodze do stolicy Węgier towarzyszył mu także lider narodowców Robert Bąkiewicz.

Hej #SilniRazem! Sprawa jest. Lecimy z @RBakiewicz do Budapesztu😎 pic.twitter.com/4eCxcYZhU7 — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) November 27, 2025 Rozwiń Janusz Kowalski i Robert Bąkiewicz w drodze do Budapesztu Źródło: X

Wiadomo też, że jednym z celów wizyty jest debata w węgierskim parlamencie w obszarze energii i sztucznej inteligencji.

Z posłem @DariuszStefani9 w Budapeszcie w węgierskim parlamencie w formacie V4 prowadzimy dialog na poziomie parlamentarnym w obszarze energii i sztucznej inteligencji. pic.twitter.com/ZsU6Nkxwod — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) November 27, 2025 Rozwiń

Podróż do Budapesztu skomentowali politycy koalicji rządzącej. "Janusz, Zbyszka pozdrów, zjedz z nim gulasz, poklep po ramieniu i powiedz, że zegar tyka …" - napisał poseł, szef łódzkich struktur Nowej Lewicy oraz wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Tomasz Trela pod jednym ze zdjęć udostępnionym przez Kowalskiego.

"I Ty Januszu? Już nie wrócicie???" - ironizował pod postem Kowalskiego Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050, także wiceszef komisji ds. Pegasusa.

Janusz, Zbyszka pozdrów, zjedz z nim gulasz, poklep po ramieniu i powiedz, że zegar tyka … — Tomasz Trela (@poselTTrela) November 27, 2025 Rozwiń Trela o wizycie Kowalskiego w Budapeszcie Źródło: X

Kilka godzin później na profilu Kowalskiego ukazało się zdjęcie z byłym ministrem sprawiedliwości, obecnym posłem PiS Zbigniewem Ziobrą.

Z byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym @ZiobroPL razem z posłem @DariuszStefani9 w Budapeszcie. 💪🇵🇱 pic.twitter.com/wvrIbMqSd9 — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) November 27, 2025 Rozwiń Dariusz Stefaniuk, Janusz Kowalski i Zbigniew Ziobro w Budapeszcie Źródło: X

Zbigniew Ziobro w Budapeszcie

Ziobro pozostaje w Budapeszcie od kilku tygodni. Do tej pory nie zadeklarował jednoznacznie ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski.

Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych między innymi z nieprawidłowościami w wydatkowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych były szef resortu sprawiedliwości zorganizował i kierował grupą przestępczą. W tym celu Sejm uchylił na początku listopada immunitet posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt polityka na okres trzech miesięcy. Prokurator prowadzący śledztwo zarządził też zabezpieczenie majątkowe wobec Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał, że zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie przymusową hipoteką nieruchomości oraz zajęcie środków z rachunków bankowych podejrzanego.

W czwartek wojewoda mazowiecki, na wniosek prokuratury, wdrożył procedurę unieważnienia paszportu Ziobrze. MSZ unieważnił też paszport dyplomatyczny polityka.

W Budapeszcie ukrywa się też były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, także podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

