Polska

Delegacja Nawrockiego na rozmowy z Zełenskim bez przedstawiciela MSZ. "Znowu żaden nie jest zaproszony"

Karol Nawrocki
Bosacki: znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony
Źródło: TVN24
W spotkaniu Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego nie będzie uczestniczył przedstawiciel rządu - poinformował w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Mówił również, że jest to "absolutnie niezgodne z konstytucją" i wskazywał, że w tego typu spotkaniach w delegacji zawsze powinien być przedstawiciel MSZ.

Oglądaj "Rozmowę Piaseckiego" od poniedziałku do czwartku o godzinie 7.30 w TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+.

W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony. To jest absolutnie niezgodne z konstytucją, która wymaga od prezydenta, chcę powiedzieć to bardzo mocno, współpracy z rządem w sprawach międzynarodowych - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Bosacki.

Dopytywany, czy zawsze było tak, że w tego rodzaju spotkaniach uczestniczył również przedstawiciel MSZ, Bosacki potwierdził. - Oczywiście w spotkaniu w cztery oczy uczestniczą tylko liderzy, ewentualnie tłumacze, jeśli jest to potrzebne (...). Natomiast jeśli chodzi o delegacje, zawsze powinien być przedstawiciel rządu, czyli MSZ-u - tłumaczył wiceminister.

Bosacki był też pytany, czy resort dyplomacji skierował do Pałacu Prezydenckiego notkę w sprawie piątkowego spotkania liderów, wskazującą priorytety tych rozmów.

- To nie jest notka. To są bardzo wnikliwe, kilkustronicowe dokumenty (...), propozycje też do rozmowy, plus materiał informacyjny - powiedział. Dodał, że podpisany w środę wieczorem dokument jest prawdopodobnie w drodze do prezydenta.

Jak przekazał wiceminister, tezą numer jeden jest "jednoznaczne wsparcie dla Ukrainy w jej konflikcie z Rosją, bo to jest nie tylko moralnie słuszne, ale też absolutnie w polskim interesie". - Jeśli Ukraina padnie, to my będziemy mieli granicę strategiczną z agresywną Rosją, która będzie miała 1200 kilometrów, a nie 700 jak w tej chwili - kontynuował.

Dopytywany, czy strona rządowa będzie próbowała jeszcze zabiegać o obecność przedstawiciela MSZ na nadchodzącym spotkaniu, Bosacki odpowiedział: - Zawsze jesteśmy gotowi wspierać prezydenta i oczekujemy, że będzie on zgodnie z konstytucją współpracował z rządem w sprawach międzynarodowych, ale akurat w sprawach ukraińskich czy europejskich prezydent ma ewidentnie inne zdanie niż rząd i polska racja stanu. 

Do podobnej sytuacji, gdy w prezydenckiej delegacji zabrało przedstawiciela MSZ, doszło w czasie wrześniowej wizyty Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Poinformował o tym wówczas między innymi korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona, powołując się na swoje źródła.

Autorka/Autor: kgr/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP

