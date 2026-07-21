Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spory w partii i brak "efektu Czarnka". Prawo i Sprawiedliwość traci w sondażach

Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński
Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie. Komentarze polityków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
PiS notuje dalsze spadki w sondażach. Nie pomogło zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach ani "efekt Czarnka", a teraz w partii zaostrzył się wewnętrzny konflikt. W tym samym czasie przybywa poparcia Konfederacji. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Choć po ostatnich wyborach Konfederacja podzielona jest na dwie części, to łącznie obie partie mają znacząco wyższe poparcie niż w październiku 2023 roku.

Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość od jesieni 2023 roku straciło ponad dwanaście punktów procentowych. - Ja nie wierzę w te sondaże, które są publikowane - powiedział Łukasz Kmita z PiS. - Półtora roku temu Karol Nawrocki nie miał rzekomo żadnych szans na to, żeby zwyciężyć, ale okazało się, że to Karol Nawrocki zgromadził wokół siebie największą grupę Polaków - wskazał polityk.

Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński
Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński
Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

W dniu wyborów Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 35,38 procent głosów. W sondażu dla TVN24 z lipca tego roku poparcie dla tej partii wyraziło 22,8 procent respondentów. Z kolei Konfederacja w wyborach uzyskała 7,16 procent głosów, a obecnie - mimo rozłamu - partia Sławomira Mentzena cieszy się poparciem 13,4 procent wyborców. Partia Grzegorza Brauna może liczyć na 8 procent głosów.

Po zwycięstwie Karola Nawrockiego większa liczba wyborców automatycznie miała też przyjść do Prawa i Sprawiedliwości, jednak tendencji wzrostu poparcia nie było, a jest wręcz przeciwnie - poparcie zaczęło spadać.

OGLĄDAJ: Konflikt narasta. "Morawiecki wbija nóż w PiS"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Efektu Czarnka nie widać

Partia Jarosława Kaczyńskiego te różnice wzięła sobie głęboko do serca i pomóc miał on, kandydat idealny: Przemysław Czarnek.

- To dobry kandydat na trudne czasy. Jest zdecydowany, jest męski, ma charyzmę, jest odważny - przekonywała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Wciąż z PiS-u, ale jednocześnie puszczający oko do wyborców skrajnej prawicy. - Ja widzę to inaczej. PiS wraca do korzeni - wskazał Sebastian Kaleta z PiS. Jego partyjny kolega Piotr Kaleta zapytany, czy PiS zaczyna mówić Braunem, odpowiedział: - To nie PiS mówi jak Braun, tylko Braun mówi jak PiS.

Sęk w tym, że miało to rozwiązać wszystkie problemy, a nie rozwiązało żadnego, bo sondażowo efektu Czarnka nie widać.

- Dziękujemy prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jemu się wszystko udaje, by wzmacniać Konfederację - powiedział Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Poseł partii Sławomira Mentzena w tej ocenie odosobniony nie jest. - Pewnego rodzaju zaostrzenie, radykalizacja języka spowodowały, że my de facto doprowadziliśmy do sytuacji, w której część polityków Prawa i Sprawiedliwości zbudowała poparcie dla Konfederacji - ocenił Piotr Mueller z PiS.

Trwa konflikt w PiS

Według ostatnich sondaży zsumowane wyniki Konfederacji Menztena i partii Grzegorza Brauna są wyższe, niż poparcie dla PiS-u.

- Jedna afera za drugą, [rządzący - red.] nie radzą sobie z niczym i ktoś wymyślił, że to jest świetny temat, żeby przykryć: wypychamy teraz Morawieckiego i jego ludzi z PiS-u. Przykrywamy tym samym wszystkie afery Tuska. Jestem wściekły szczerze mówiąc - powiedział Jabłoński.

Kiedy ludzie Morawieckiego mówią, że to ci od Jacka Sasina burzą całą strategię partii, druga strona stwierdza, że to Morawiecki nie umie powstrzymać swoich ambicji.

- Pan premier Morawiecki poczuł się dotknięty, że nie jest kandydatem na premiera. To jest zwykła prywata - oceniła Wojciechowska van Heukelom.

Przemysław Czarnek zapytany przez dziennikarzy, czy Mateusz Morawiecki gra na rozłam Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział: - Proszę państwa, Przemysław Czarnek gra na jedność prawicy. Na razie więc ta strategia budowania jedności sprawdza się umiarkowanie.

Źródło: TVN24
Autorka/Autor: Barbara Sobska
ZOBACZ TAKŻE:
55 min
Karol Nawrocki
Weto Nawrockiego. Z pomocą przyjdzie minister finansów?
W kuluarach
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiSławomir MentzenJarosław KaczyńskiPrzemysław CzarnekKonfederacjaPolska i Świat
Czytaj także:
43 min
pc
"To, co w 'Stranger Things' było fantazją, tutaj było rzeczywistością"
Kultura polityczna
Donald Trump
Od alkoholu po cement. Trump wprowadza nowe cła na produkty z Kanady
BIZNES
Mężczyzna chciał przekupić policjantów
Trzy promile kierowcy i pieniądze "na dobre wakacje"
WARSZAWA
MORZE WIATR burzowo sztorm
Ostrzeżenia IMGW. Tu w ciągu dnia zagrzmi i powieje
METEO
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Ćwiczenia "ALARM-2026". Zawyją syreny
Polska
imageTitle
Arcytrudne zadanie Górnika. "Nie przyjechaliśmy tu z białą flagą"
EUROSPORT
"El Mayo" skazany. Rysunek z sądu
"El Mayo" skazany na dożywocie
Świat
imageTitle
Lech zaczyna walkę o Ligę Mistrzów. O której godzinie dzisiaj mecz z Aarhus?
EUROSPORT
Kijów (zdjęcie poglądowe)
Setki milionów dolarów dla Ukrainy. Jest decyzja
Świat
SPORT TELEFON
Operacja "Czerwona Kartka". Są efekty
Świat
Mateusz Morawiecki
Dalszy ciąg sporu w PiS, nowy brytyjski premier, mistrzowska feta
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Taki był mundial. Wielkie emocje, jeszcze większe kontrowersje
EUROSPORT
GettyImages-2286943653
Mistrzowska feta. Miliony na ulicach Madrytu
EUROSPORT
Żołnierze USA, którzy zginęli w ataku na bazę w Jordanii: szer. Isabella Gonzales i ppor. Tyler James Feehan
Kolejni żołnierze zginęli na Bliskim Wschodzie. Trump grozi Iranowi
Świat
imageTitle
Media: brak prezydenta UEFA na finale to nie był przypadek
EUROSPORT
imageTitle
Śmiertelne wypadki w Hiszpanii i Argentynie po finale mundialu
EUROSPORT
Teheran, Iran
Zatrzymani, przesłuchani, zastraszani. "Rażące naruszenie immunitetu" dyplomatów
Świat
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tutaj wiatr mocno się rozpędzi
METEO
biuro praca kalkulator finanse shutterstock_2521118415
Gigantyczne bonusy za pozostanie w firmie. Stawka idzie w dziesiątki tysięcy euro
BIZNES
Upał w Macedonii Północnej
Kolejna fala upałów w Europie. Gorąco w Grecji i Macedonii Północnej
METEO
imageTitle
Messi w końcu zabrał głos po finale mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
La Furia dominacja. Te rekordy trudno będzie przebić
EUROSPORT
cukier cukry shutterstock_2209419273
Cukru będzie mniej. Niepokojące dane
BIZNES
imageTitle
Polak o krok od Barcelony. Rozwiązał kontrakt z jej rywalem
EUROSPORT
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż grzmi
METEO
Kibice w Madrycie świętują podczas finału mistrzostw świata
Przeżywali mecz tak, że trzy razy zatrzęsła się ziemia
METEO
Grzegorz Braun, Marek Woch i poseł Konfederacji Sławomir Zawiślak wśród uczestników marszu pod hasłem "Polska za pokojem", który wyruszył spod bramy Zamku w Lublinie. Wydarzenie zorganizowane jest przez Konfederację Korony Polskiej
Wcześniej pakt z Braunem, teraz z Kaczyńskim. Poseł PiS: tego faktu nie odnotowałem
fakty po faktach
Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży
Płatki kokosowe wycofane ze sprzedaży w popularnej drogerii
BIZNES
burza chmury deszcz AdobeStock_840441962
Na chwilę wróci lato. Wiemy kiedy
METEO
imageTitle
Pogaczar i Vingegaard na celowniku. "Poważne podejrzenia"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica