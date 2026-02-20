Logo strona główna
Polska

Spór o SAFE. "Polska staje się producentem i partnerem"

Michał Szczerba
Michał Szczerba o SAFE: przestajemy być kupcem. Polska staje się producentem i partnerem
Źródło: #BezKitu TVN24
W programie "#BezKitu" w TVN24 poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo i poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba dyskutowali o unijnym programie SAFE. Szczerba tłumaczył, co nam daje SAFE. Konfederacja wciąż jest na "nie".

Wszystkie odcinki #BezKitu do obejrzenia w TVN24+ >>>

Według deklaracji rządu, ponad 80 procent pieniędzy z pożyczki z programu SAFE dla Polski ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Poseł Konfederacji jest sceptyczny wobec tych deklaracji. - To jest właśnie ta wasza polonizacja. Zlecicie Polskiej Grupie Zbrojeniowej, a będziecie zamawiać tak naprawdę za granicą - oskarżał Bartłomiej Pejo.

- My nie jesteśmy Błaszczakiem. My nie jeździmy do Korei Południowej i nie wybieramy sobie sprzętu, a później my te 60 miliardów, które on pożyczył, w tej chwili spłacamy w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - odpowiedział Michał Szczerba.

Jak policzyła w październiku 2024 roku "Rzeczpospolita", wartość umów na dostawy uzbrojenia z Korei Południowej zawartych do tamtego czasu przekroczyły 60 miliardów złotych. Na współpracę z tym krajem postawił w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

- Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć - zmienia się całkowicie, panie pośle, optyka. Przestajemy być kupcem. Polska staje się producentem i partnerem - przekonywał w programie poseł KO. Nie zaprzeczył, że zlecenia wykonywane za środki z SAFE będą wymagały współpracy z firmami z innych krajów europejskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szef MSWiA: za to politycy PiS będą się smażyć w piekle

Szef MSWiA: za to politycy PiS będą się smażyć w piekle

Szef MON: od czasów zimnej wojny takiej operacji nie było

Szef MON: od czasów zimnej wojny takiej operacji nie było

Pejo: nie można kota w worku kupować

Poseł Konfederacji zasugerował, że Komisja Europejska może wstrzymać wypłatę środków z SAFE z powodów politycznych.

- Kto z państwa nie chciałby otrzymać pożyczki niskooprocentowanej? Pewnie każdy. (...) Tylko nie znając tych warunków, drodzy państwo, nie można kota w worku kupować. Tak wygląda dokładnie umowa z SAFE - powiedział Bartłomiej Pejo. Podał przykład Węgier. Komisja Europejska wciąż nie zatwierdziła ich planu, podobnie jak Czech i Francji.

Michał Szczerba odrzekł, że rząd węgierski to rząd kleptokratów, który współpracuje z "agresorem", czyli Rosją.

We wtorek kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły polski plan inwestycyjny w ramach programu obronnego SAFE. Na liście znalazło się 139 projektów, a do Polski trafią pożyczki o łącznej wartości 43,7 miliarda euro. Ich oprocentowanie ma wynieść około 3 procent, przy okresie spłaty rozłożonym na 45 lat.

O korzyściach z SAFE i "planie na wydanie każdego euro" mówił w "Faktach po Faktach" szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel >>>

Bartłomiej Pejo: SAFE to kot w worku
Źródło: #BezKitu TVN24

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

