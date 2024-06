Podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą do spraw afery wizowej doszło do spięcia między posłanką KO Marią Janyską a posłem PiS Piotrem Kaletą. Po słowach Kalety Janyska oskarżyła go o to, że jest "absolutnym seksistą". Zareagował też szef komisji Michał Szczerba.

W piątek przed komisją do spraw afery wizowej stanął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas ożywionej dyskusji Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej zaapelowała do Kaczyńskiego. - Proszę się uspokoić, ponieważ pan zeznaje przed organem, jakim jest komisja śledcza. Proszę dostosować się do przedmiotu, w związku z którym został pan poproszony o obecność na tym posiedzeniu i proszę szanować komisję - mówiła.

Zareagował na to poseł PiS Piotr Kaleta. - Niech się pani sama najpierw zacznie szanować - zwrócił się do Janyski.

Przewodniczący komisji Michał Szczerba przywołał Kaletę do porządku, a posłanka odpowiedziała: - Jeśli pan poseł Kaleta myśli, że ja zdenerwuję się jego wystąpieniami, to nie. Przyzwyczaiłam się do tego, że jest pan absolutnym seksistą.

Komisja PAP/Leszek Szymański

Autorka/Autor:ads/kab

Źródło: TVN24