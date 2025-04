Który kandydat najlepiej zadba o bezpieczeństwo Polski? Sondaż

Nawrocki: staję dzisiaj w Końskich, aby wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa Źródło: TVN24

Spośród wszystkich kandydatów w zbliżających się wyborach prezydenckich najlepiej o bezpieczeństwo Polski zadbałby Rafał Trzaskowski - uważa tak jedna trzecia uczestników badania CBOS. Pracownia zapytała ich też, który kandydat może sprawić, że nikt w Polsce nie będzie czuł się gorszy, a Polacy nie byli tak podzieleni.

Który z kandydatów na prezydenta po objęciu urzędu w największym stopniu przyczyniłby się do tego, żeby Polska była bezpieczna – takie pytanie CBOS zadał uczestnikom swojego ostatniego sondażu. Najwięcej respondentów, bo dokładnie 33 proc., wskazało na Rafała Trzaskowskiego. Karol Nawrocki został wskazany przez 19 proc. ankietowanych, a Sławomir Mentzen przez kolejne 17 proc. uczestników badania.

Kolejne miejsca zajęli Szymon Hołownia oraz Grzegorz Braun. Uzyskali odpowiednio 5 proc. oraz 4 proc. odpowiedzi. Odsetek wskazań na Adriana Zandberga, Magdalenę Biejat i Marka Jakubiaka mieścił się w granicy błędu statystycznego. 7 procent badanych uznało, że żaden z kandydatów nie zadba odpowiednio o bezpieczeństwo kraju.

Kandydaci na prezydenta. Sondaż CBOS Źródło: TVN24

Jak oceniani są kandydaci na prezydenta? Sondaż

Uczestnicy sondażu CBOS zostali też poproszeni o ocenę kandydatów w kontekście kwestii, takich jak poczucie wykluczenia czy podziały społeczne. Zdaniem większości respondentów osobą, która w największym stopniu przyczyniłby się do tego, by nikt w Polsce nie czuł się gorszy jest Rafał Trzaskowski. Odpowiedzi takiej udzieliło 27 proc. badanych. Na Nawrockiego wskazało kolejne 18 proc. respondentów, a na Mentzena 9 proc. Zdaniem 7 proc. ankietowanych w tej kwestii sprawdziłby się Hołownia, a według 6 proc. kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. Kolejne 11 proc. stwierdziło, że nie zapewniłby tego żaden z kandydatów.

Także w przypadku pytania o to, który z kandydatów najlepiej przyczyniłby się do tego, by ludzie w Polsce nie byli tak podzieleni i skonfliktowani, najwięcej wskazań uzyskał Trzaskowski. Za prezydentem Warszawy opowiedziało się 26 proc. badanych. Nawrockiego wybrało tu 18 proc. ankietowanych, Mentzena 12 proc., a Hołownię 9. Odsetek przekonanych, że na podziały nie wpłynie żaden z kandydatów wyniósł 16 proc., najwięcej spośród wszystkich trzech pytań.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,5 proc.) w dniach 17–20 marca 2025 roku na próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski.