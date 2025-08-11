Czy Karol Nawrocki dobrze będzie wypełniać obowiązki prezydenta? Sondaż

Gąciarek: oby Nawrocki nie szedł szlakiem wytyczonym przez Dudę Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

6 czerwca Karol Nawrocki objął na najbliższe pięć lat urząd Prezydenta RP. Tuż przed zaprzysiężeniem i w jego trakcie pracownia Opinia24 przeprowadziła badanie, w którym zapytała Polaków, jak widzą jego przyszłą prezydenturę. O ile więcej uczestników innego sondażu tej pracowni uznało, że nie będzie on prezydentem samodzielnym, o tyle tu największa część badanych uważa, że dobrze wywiąże się ze swoich obowiązków. Takiego zdania jest 43 proc. z nich. 35 proc. twierdzi, że będzie odwrotnie.

"Czy, Pana(i) zdaniem, Karol Nawrocki będzie dobrze wypełniać obowiązki prezydenta?" - to pytanie, jakie zadano badanym Polakom. 14 proc. z nich skłoniło się do odpowiedzi "zdecydowanie tak", 29 proc. wybrało "raczej tak". 20 proc. jest przekonana, że '"na pewno nie", a 15 proc., że "raczej nie". Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 22 proc. badanych.

Sondaż

Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki?

To mężczyźni częściej prezentują pogląd, że Nawrocki dobrze wypełni swoje obowiązki. Tak zadeklarowało 47 proc. badanych panów. W przypadku kobiet było to 40 proc. Najwięcej nadziei na dobrze wypełniane obowiązki mają trzydziestolatkowie - 52 proc. badanych tym wieku wybrało odpowiedzi "tak". Najmniej wiary w to mają osoby po 60. roku życia. Tu wynik wyniósł 37 proc.

Największą wiarę w Nawrockiego mają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - 88 procent badanych zadeklarowało, że wierzy w dobre wypełnianie obowiązków w ciągu najbliższych pięciu lat, podobnie myślą wyborcy Konfederacji (59 proc.). Najmniej nadziei pokładają w Nawrockim wyborcy Koalicji Obywatelskiej (8 proc.).

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym. Prezydent elekt Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką Źródło: Piotr Nowak/PAP

Jak Nawrocki wypada w porównaniu z poprzednikiem? Andrzej Duda wypadał nieznacznie lepiej - 10 lat temu 46 proc. Polaków przyznało, że ich zdaniem dobrze wypełni swoje obowiązki (badanie TNS Polska z sierpnia 2015 roku).

Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 4-6 sierpnia. Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

OGLĄDAJ: TVN24 HD