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Jest nowy ranking zaufania do polityków

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Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski
Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
Prezydent Karol Nawrocki kolejny miesiąc z rzędu umacnia się na pozycji lidera rankingu zaufania do polityków. Głowie państwa ufa 55 procent Polaków - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

CBOS podkreśla, że prezydent Karol Nawrocki jest "niekwestionowanym" liderem rankingu zaufania do polityków i zarazem "jedynym politykiem, który ma wyraźną przewagę zaufania nad nieufnością". Ufa mu 55 proc. badanych, nieufność wobec niego wyraża 33 proc. badanych, 9 proc. deklaruje obojętność. Jego notowania umacniają się już drugi miesiąc z rzędu - zaznacza CBOS. W porównaniu z czerwcem zaufanie do prezydenta wzrosło o 2 punkty procentowe, a poziom nieufności spadł o 1 p.p.

Na kolejnych miejscach rankingu w lipcu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Szefowi MON ufa 41 proc. ankietowanych (spadek w porównaniu z czerwcem o 4 p.p.), 32 proc. wyraża nieufność (wzrost o 3 p.p.), 16 proc. obojętność. Szefowi MSZ podobnie ufa 41 proc. (spadek o 1 p.p.), nieufność wyraża 36 proc. (wzrost o 2 p.p.), a 12 proc. deklaruje obojętność.

TVN24
Ranking zaufania do polityków (lipiec 2026)

"Do czołówki zalicza się także wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość, Krzysztof Bosak, również mający przewagę społecznego zaufania nad nieufnością - 38 proc. wobec 31 proc." - zauważył CBOS. Bosakowi zaufanie spadło o jeden punkt procentowy i o tyle samo spadła wobec niego nieufność.

Wyraźne pogorszenie notowań

Jak zaznacza CBOS, politycy, których łączy w lipcu wyraźne pogorszenie notowań, to premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Szefa rządu darzy zaufaniem 32 proc. badanych - spadek w porównaniu z czerwcem o 6 p.p. Nieufność wobec Tuska wyraziło 53 proc. badanych - o 5 p.p. więcej niż przed miesiącem. Zaufanie wobec prezydenta Warszawy wyraża 34 proc. ankietowanych - także o 6 pkt proc. mniej niż w czerwcu. Nieufność do Trzaskowskiego deklaruje 48 proc. badanych, również o 5 proc. więcej w porównaniu z czerwcem. Według CBOS pogorszenie notowań w przypadku tych dwóch polityków "prawdopodobnie ma tę samą przyczynę - aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym".

Wzrost zaufania o 4 p.p. i analogiczny spadek nieufności - w porównaniu z czerwcem - odnotował lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. W lipcu zaufanie do niego zadeklarowało 25 proc. ankietowanych, nieufność - 51 proc.

CBOS zauważa, że lider partii Razem Adrian Zandberg jest jednym z sześciu polityków w zestawieniu, wobec których istotnie więcej osób wyraża zaufanie niż nieufność - ufa mu 32 proc. respondentów (wzrost o 2 p.p.), 26 proc. obdarza go nieufnością (wzrost o jeden punkt procentowy).

Na tym samym miejscu pod względem poziomu zaufania lokuje się lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen, któremu wprawdzie ufa niemal co trzeci badany - 32 proc. (spadek o 2 p.p.), jednak spotyka się on z wyraźnie większą, bo deklarowaną przez 40 proc. badanych (wzrost o 1 p.p.) nieufnością.

Marszałka Sejmu, współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego darzy zaufaniem 29 proc. respondentów, a 39 proc. mu nie ufa. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska cieszy się zaufaniem 25 proc. badanych, zaś nieufność wobec niej wyraża 35 proc.

Zaufanie do byłego premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego deklaruje 29 proc. (spadek o jeden punkt procentowy), a 50 proc. deklaruje brak zaufania (bez zmian). Nieznacznie mniej osób (27 proc., wzrost o 1 p.p.) ufa prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, którego w marcu ogłoszono kandydatem partii na przyszłego premiera, cieszy się zaufaniem 24 proc. badanych, zaś nieufność wobec niego deklaruje 51 proc. Jego notowania w ostatnim miesiącu pozostały bardzo zbliżone - o 1 p.p. wzrosła grupa ankietowanych deklarujących zaufanie.

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Kto jest "postacią polaryzującą"

Spośród ministrów - jak ocenił CBOS - "postacią polaryzującą" jest szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zaufaniem darzy go 26 proc., zaś nieufnością 28 proc. uczestników sondażu. 31 proc. badanych zadeklarowało, że nie zna tego ministra.

Spadek zaufania dotyczy także innych przedstawicieli rządzącej koalicji: ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (spadek zaufania o 4 p.p., do 19 proc., nieufność bez zmian - 18 proc.), szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (spadek zaufania o 3 p.p., do 21 proc. i wzrost nieufności o 1 p.p., do 30 proc.), szefowej MFiPR Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (spadek zaufania o 3 p.p., do 17 proc. i wzrost nieufności o 1 p.p., do 25 proc.) i ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski (spadek zaufania o 3 p.p. do 16 proc., nieufność bez zmian - 30 proc.).

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 938 osób i zrealizowano je od 2 do 12 lipca br.

Redagował AM

Źródło: PAP
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Tagi:
SondażeKarol NawrockiRadosław SikorskiWładysław Kosiniak-KamyszAdrian ZandbergSławomir MentzenKrzysztof BosakDonald TuskJarosław Kaczyński
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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