Aż 48 proc. uczestników sondażu CBOS pytanych o to, któremu z polityków w Polsce należy się miano polityka minionego 2024 roku, nie było w stanie wskazać żadnej osoby. Najczęściej nie chcieli lub nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie (30 proc.). Deklarowali, że nie interesują się polityką, nie znają polityków i nie mają opinii na ich temat, zaś około 16 proc. badanych jednoznacznie uznało, że żaden z polskich polityków nie zasłużył na to miano. 2 proc. badanych w ogóle odmówiło odpowiedzi na pytanie. Ci, którzy zdecydowali się wskazać swojego kandydata do tytułu polityka roku, mieli dwie mocne kandydatury.