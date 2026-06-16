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Polska

Śmierć młodej kobiety w Małopolsce. Trwają poszukiwania 19-latka

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Wizerunek poszukiwanego Kacpra Wójtowicza
Śmierć młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Trwają poszukiwania 19-latka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Limanowa/Facebook
Policja w Limanowej w województwie małopolskim opublikowała wizerunek i dane poszukiwanego 19-latka. Sprawa ma związek z prowadzonymi przez służby czynnościami w sprawie śmierci 19-latki, do której doszło w poniedziałek. "Prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę" - podano.

Jak poinformowała policja, do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 22.20 19-letni mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia" - podano w komunikacie.

Mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się uratować życia 19-latki. W związku z prowadzonymi czynnościami policja opublikowała wizerunek i dane poszukiwanego Kacpra Wójtowicza.

Wizerunek poszukiwanego Kacpra Wójtowicza
Wizerunek poszukiwanego Kacpra Wójtowicza
Źródło zdjęcia: Policja Limanowa/Facebook

Trwa obława za 19-latkiem. Policja apeluje

W akcję poszukiwawczą zaangażowani są między innymi policjanci pionu kryminalnego, przewodnicy psów służbowych, jak i policjanci z sąsiednich jednostek. W rejonie prowadzone są również kontrole pojazdów, rozstawiono punkty blokadowe, a teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów.

"Prosimy wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji" - apelują służby w komunikacie.

Rzeczniczka policji: bardzo duży teren do przeszukania

O szczegółach poszukiwań na antenie TVN24 mówiła aspirant sztabowa Jolanta Batko, rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. - Punkty blokadowe są wystawione w sąsiednich jednostkach, zarówno na terenie powiatu limanowskiego, jak i poza nim - poinformowała.

Przekazała też, że obecnie służby skupiają na przeszukiwaniu terenów wokół miejsca, gdzie doszło do zdarzenia. - Teren w powiecie limanowskim jest górzysty (...). Bardzo duży teren do przeszukania, cały czas prowadzimy działania - mówiła Batko.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaMałopolskawojewództwo małopolskie
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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