Polska Ślubowanie Macieja Berka. Piotr Zgorzelski: liczymy, że prezydent będzie Kamila Grenczyn |

Ślubowanie Berka w Sejmie. Zgorzelski potwierdza nieoficjalne ustalenia "Faktów" TVN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Komisja Wenecka w opublikowanej we wtorek opinii stwierdziła, że należy zagwarantować, aby "prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej". Wskazała też, że jeśli prezydent "odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania", możliwe jest "dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta".

Jak nieoficjalnie ustaliły "Fakty" TVN, Maciej Berek pojawi się w środę o godzinie 9 w Sejmie, gdzie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdził to w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Piotr Zgorzelski.

Na uwagę Konrada Piaseckiego o prawdopodobnej nieobecności prezydenta Karola Nawrockiego, wicemarszałek Sejmu powiedział: - Liczymy, że będzie, aby mógł wziąć udział w czymś, co jest jego kompetencją w zakresie tych kompetencji ceremonialnych [o kompetencjach ceremonialnych prezydenta napisała w swej opinii Komisja Wenecka - red.].

Zgorzelski o "najważniejszej misji"

Zgorzelski zaznaczył, że opinia Komisji Weneckiej "jest taką autorytatywną wykładnią prawa, która obowiązuje w całej Europie, ponieważ Polska także zobowiązała się do przestrzegania tych rozporządzeń". Jak dodał, Komisja Wenecka "jednoznacznie powiedziała, że jeżeli nie ma możliwości przyjęcia ślubowania w takiej formie, jaka jest opisana w ustawie", to ten "akt, czyli przyjęcie ślubowania w Sejmie, jest idącym w dobrym kierunku aktem".

Wicemarszałek Sejmu był następnie pytany, czy opinia Komisji Weneckiej była "brakującym ogniwem", które pozwala koalicji rządzącej podjąć działania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. - Z pewnością ta opinia jest czymś, co pomaga w zrealizowaniu najważniejszej misji, jaka powinna być w państwie demokratycznym, czyli przywróceniu obywatelom Trybunału Konstytucyjnego - ocenił.

- Jeśli chodzi o plan, to z pewnością taki ma pan sędzia Berek, bo kiedy odbywało się posiedzenie klubu parlamentarnego PSL, na którym podejmowaliśmy decyzję o poparciu wówczas jeszcze ministra Berka, to osobiście zapytałem, czy jest plan na to, aby obywatelom przywrócić trybunał. Pan (...) Berek powiedział, że jest plan - wspomniał Zgorzelski. Szczegółów planu jednak nie podał.

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