Bosak o słowach Mentzena: wyrządziły szkodę

Bosak o słowach Mentzena w sprawie aborcji po gwałcie. "Nie użyłbym takich słów" Źródło: TVN24

To wypowiedź niedelikatna, która wyrządziła szkodę, wprowadzając do kampanii temat, który był w niej zupełnie niepotrzebny - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) o słowach kandydata Konfederacji na prezydenta Sławomira Mentzena.

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen pod koniec marca powiedział w Kanale Zero, że "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością". - Nie mamy prawa zabić innego człowieka, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu - mówił. Mentzen użył słowa "nieprzyjemność" w odpowiedzi, czy jest przeciwko prawu do aborcji w przypadku zajścia ciążę w wyniku gwałtu.

Bosak: nie użyłbym takich słów

Wicemarszałek Krzysztof Bosak odnosząc się do tych słów w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, powiedział, że "była to wypowiedź niedelikatna, która wyrządziła szkodę, wprowadzając do kampanii temat, który był w niej zupełnie niepotrzebny, którego nie ma w programie Konfederacji, którego nie ma w programie Sławomira Mentzena".

Dodał, że nie użyłby takich słów. - Uważam, że z największą troską powinniśmy patrzeć na ofiarę każdego przestępstwa, a przestępstw seksualnych w szczególności - powiedział.

Bosak mówił, że "jest zwolennikiem ochrony każdego życia ludzkiego". - Jednocześnie nie postulowałem zmiany prawa w tym aspekcie - dodał.

Dowiedz się więcej: Krzysztof Bosak: redukowanie Orbana do prorosyjskości jest nieporozumieniem

Pytany, czy ani w przypadku gwałtu, ani w przypadku kazirodztwa, ani w przypadku pedofilii aborcja nie powinna być dozwolona, odparł: - uważam, że nie jest to temat kampanii wyborczej i na tym poprzestanę.

- Wciąga mnie pan w dyskusję, która może tylko nam zaszkodzić i prawdopodobnie nie uratuje żadnego dziecka - dodał.

Bosak: gdyby było zaproszenie, Mentzen pojawiłby się na debacie

Bosak mówił też o debacie w Końskich. Został zapytany, czy nieobecny Mentzen przegrał prezydenturę.

- Liczy się wynik wyborów. Dajmy kandydatom przeprowadzić kampanię. Sławomir Mentzen prowadził bardzo pracowitą kampanię. Świadectwem tego jest to, że ma najwięcej zorganizowanych spotkań i największą frekwencję ze wszystkich kandydatów - powiedział wicemarszałek.

Dopytywany, czy to, że Mentzen nie pojechał do Końskich, było błędem, odparł, że "gdyby tam było coś normalnie zorganizowane i byłoby zaproszenie na prawidłowo przeprowadzoną debatę, to oczywiście Sławomir Mentzen by tam był".

Według Bosaka debata w Końskich "pokazała przede wszystkim nietransparentność działania sztabu Trzaskowskiego".