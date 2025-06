Tusk o "milionie pocisków dziennie". Pokazał nagranie

Donald Tusk o produkcji miliona pocisków dziennie Źródło: X/@donaldtusk

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Donald Tusk w piątek pojawił się w siedzibie firmy MESCO w Skarżysku-Kamiennej. Tam został nagrany film, który premier udostępnił w serwisie X. Na nagraniu Tusk mówił o "milionie pocisków w ciągu jednego dnia". - Takie są dzisiaj możliwości produkcyjne tej fabryki - podkreślił.

- Zainwestowaliśmy nie tylko tu w Skarżysku-Kamiennej, ale wszędzie w Polsce miliardy złotych, żeby to, co dostaje polska armia i to, co możemy sprzedać także na zewnątrz, było coraz lepsze, coraz nowocześniejsze - zauważył Donald Tusk.

- To jest dopiero początek. Te miliardy zainwestowane to nie tylko milion pocisków dziennie więcej, ale to przede wszystkim bezpieczna Polska - podkreślił premier.

Będziemy produkować milion pocisków dziennie. pic.twitter.com/czR6WAe7v8 — Donald Tusk (@donaldtusk) June 13, 2025 Rozwiń

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo