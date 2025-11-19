Logo strona główna
Polska

Sikorski do Nawrockiego: w antyunijnych wypowiedziach nie reprezentuje pan stanowiska Polski

Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski
Sikorski do prezydenta: w założeniach polskiej polityki zagranicznej nic nie ma o potrzebie straszenia Polaków Unią Europejską
Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Sejmie zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego - jak podkreślił - "z upoważnienia prezesa Rady Ministrów". Szef MSZ mówił, że "w założeniach polskiej polityki zagranicznej nie ma nic o potrzebie straszenia Polaków Unią Europejską".

Radosław Sikorski odniósł się do eurosceptycznych wypowiedzi Karola Nawrockiego. Podkreślił, że od członkostwa w Unii zależy bezpieczeństwo Polski, a prezydent nie może prowadzić własnej polityki zagranicznej.

- Jest pan najwyższym reprezentantem Polski w stosunkach z zagranicą. Reprezentantem. Reprezentuje pan politykę zagraniczną, którą - zgodnie z artykułem 146 konstytucji - formułuje Rada Ministrów - podkreślił Radosław Sikorski.

Szef MSZ: wycofałem zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu

Szef MSZ: wycofałem zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu

Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie

Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie

Sikorski do Nawrockiego: z upoważnienia prezesa Rady Ministrów oświadczam

Szef MSZ dodał, że jego resort wysłał do Nawrockiego niejawne założenia polskiej polityki zagranicznej.

- Nic tam nie ma o potrzebie straszenia Polaków Unią Europejską. Odwrotnie. Członkostwo w Unii Europejskiej jest w nich uznane za jeden z filarów naszego bezpieczeństwa, dobrobytu i sprawczości. Polska nie może mieć dwóch sprzecznych polityk zagranicznych. Kto by chciał prowadzić inną od rządowej politykę zagraniczną, nie tylko łamałby konstytucję, której przysięgał pan dochować wierności, ale też pozbawiał Polskę skuteczności i utrudniał realizację jej interesów - kontynuował Sikorski.

- Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów oświadczam, że gdy wypowiada się pan w duchu antyunijnym, to nie reprezentuje pan stanowiska Polski, a jedynie swoje i swojej kancelarii. Nawet nie swoich wyborców, bo przecież nie kandydował pan pod hasłem polexitu - podkreślił.

Sikorski o aktach dywersji, posłowie PiS wychodzą z sali
Sikorski o aktach dywersji, posłowie PiS wychodzą z sali

Klatka kluczowa-34275
Sikorski do prezydenta: gdy wypowiada się pan w duchu antyunijnym, to nie reprezentuje pan stanowiska Polski, a jedynie swoje i swojej kancelarii

"Prawo do nacjonalistycznych poglądów"

- Ma pan, panie prezydencie, prawo do swoich nacjonalistycznych poglądów. Jeśli jednak chce je pan wprowadzać w życie, to trzeba było się ubiegać o stanowisko premiera, bo rola konstytucyjna, do jakiej naród pana wybrał, nie pozwala kształtować polskiej polityki zagranicznej wedle własnego widzimisię - powiedział Radosław Sikorski.

Podczas przemówienia w Sejmie szef MSZ stwierdził też, że atak na polską sieć kolejową zmusza do rozstrzygnięcia, kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem Polski. Jak ocenił, wrogami kraju nie są unijni urzędnicy, Ukraińcy ani polski rząd, tylko ci, którzy "wysłali do nas dywersantów z zadaniem mordowania Polaków".

Nawrocki o "oddawaniu suwerenności obcym instytucjom"

Podczas obchodów Święta Niepodległości prezydent Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że "część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom, Unii Europejskiej".

Klatka kluczowa-34471
Nawrocki: część polskich polityków gotowa jest do tego, by po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność
Źródło: TVN24

Prezydent powiedział wtedy również, że "nigdy nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodów, bezwolnie powtarzającą to, co przychodzi z Zachodu".

Premier o "największym cudzie", prezydent o "zobowiązaniu" każdego Polaka
Premier o "największym cudzie", prezydent o "zobowiązaniu" każdego Polaka

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA

