Nie żyje ratownik medyczny. Został zaatakowany podczas interwencji

Sam wezwał do siebie pomoc, chwycił dwa noże

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Katarzyna Rogala, mężczyzna, który zaatakował ratownika, wezwał karetkę do siebie do domu, bo miał rany głowy. Ratownicy po przybyciu na miejsce stwierdzili, że wymaga on zabiegu chirurgicznego - konieczny jest transport do szpitala. Nagle 57-latek chwycił dwa noże i dźgnął ratownika. Drugi z ratowników go obezwładnił i wezwał pomoc.